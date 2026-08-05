«Χαμηλές πτήσεις» για το πετρέλαιο εν μέσω προσδοκιών για συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν – Κάτω από τα 80 δολάρια το Brent

Σημαντική πτώση καταγράφεται στις τιμές του πετρελαίου σήμερα (05.08.2026), σε σύγκριση με το ιστορικό υψηλό των σχεδόν 115 δολαρίων ανά βαρέλι που ίσχυε κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχώρησε σήμερα κάτω από τα 79 δολάρια το βαρέλι, ενώ σε εβδομαδιαία βάση η πτώση ξεπερνά το 10%, καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες για επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

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Το Brent καταγράφεται 78,88 δολάρια το βαρέλι σημειώνοντας πτώση μεγαλύτερη του 0,5% σε σχέση με χθες (04.08.2026).

Οι αγορές εκτιμούν ότι μια προσωρινή συμφωνία θα αποκαταστήσει την ομαλή διέλευση των πετρελαιοφόρων από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό, βελτιώνοντας τις προοπτικές για την παγκόσμια προσφορά αργού πετρελαίου.

Καταλυτικό ρόλο στις τελευταίες εξελίξεις διαδραματίζουν οι διπλωματικές επαφές, με το Κατάρ να ανακοινώνει ότι έχει διαμορφωθεί προσωρινή πρόταση για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, ενώ τόσο η Ουάσιγκτον όσο και η Τεχεράνη κάνουν λόγο για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις.

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Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέστειλε τα σχέδια στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν, δίνοντας περισσότερο χρόνο στη διπλωματία, ενώ επανέλαβε την ανάγκη για άμεση αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας.

Την ίδια ώρα, το Ιράν εξετάζει πρόταση που θα επιτρέψει σε ευρωπαϊκές χώρες να συμμετάσχουν στην εκκαθάριση ναρκών από τα Στενά του Ορμούζ, ενώ οι συνομιλίες με το Ομάν για ασφαλείς θαλάσσιες διαδρομές συνεχίζονται.

Η υποχώρηση της τιμής του πετρελαίου αποτελεί θετική εξέλιξη για την παγκόσμια οικονομία, καθώς εφόσον διατηρηθεί, μπορεί να περιορίσει το ενεργειακό κόστος και να συμβάλει στη σταδιακή αποκλιμάκωση των τιμών στα καύσιμα.

Οι επενδυτές παραμένουν, πάντως, στραμμένοι στις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς οποιαδήποτε ανατροπή στις διαπραγματεύσεις θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές πετρελαίου.