Χρηματιστήρια: Νέο υψηλό 17ετίας στην Αθήνα – Ανοδικά οι ευρωαγορές

Ισχυρά ανοδικές τάσεις κατέγραψαν και πάλι οι τιμές των μετοχών στη σημερινή (4.8.2026) συνεδρίαση στο Euronext Athens, σημειώνοντας νέο ρεκόρ 17ετίας μετά το χθεσινό που σημειώθηκε στο χρηματιστήριο της Αθήνας .

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Euronext Athens ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στο +0,65% στις 2.628,73 μονάδες, ενώ συνολικά στο χρηματιστήριο της Αθήνας, 69 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, 40 καθοδικά και 17 παρέμειναν αμετάβλητες.

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Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 272,333 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 39.165.157 μετοχές. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,71%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,51%.

Στο ταμπλό τα μεγαλύτερα κέρδη κατέγραψαν η Alpha Bank (+2,28%), Τράπεζα Κύπρου (+3,32%), Jumbo (+2,97%) και Cenergy (+4,66%). Aντίθετα πτωτικά έκλεισε η ΔΕΗ (-0,88%), η Allwyn (-0,88%) και η Coca Cola (-1,56%).

Υπενθυμίζεται ότι και τη Δευτέρα ο Γενικός Δείκτης βρέθηκε σε νέα υψηλά 17ετίας με άνοδο 1,64% στις 2.611,77 μονάδες.

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Σταθερά «στο πράσινο» η Ευρώπη

Θετικό πρόσημο καταγράφουν από το άνοιγμα της συνεδρίασης οι βασικοί ευρωπαϊκοί χρηματιστηριακοί δείκτες, με το επενδυτικό κλίμα να ενισχύεται από τις νέες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τις ειρηνευτικές συνομιλίες στη Μέση Ανατολή

Στα ευρωπαϊκά ταμπλό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx σημειώνει κέρδη της τάξης του 0,81% στις 657,35 μονάδες, ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο βρίσκεται στο +0,38% στις 10,879 μονάδες Ο DAX στη Φρανκφούρτη κινείται στο +0,85% στις 26,223 μονάδες, ο γαλλικός CAC βρίσκεται στο +0,41% στις 8,649 μονάδες. %. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο σημειώνει κέρδη της τάξης του 1,36% στις 52.583 μονάδες και ο ισπανικός IBEX 35 βρίσκεται στο +0,40% στις 20,061 μονάδες.