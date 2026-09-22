Χρηματιστήρια: Ήπια άνοδος σε Αθήνα και Ευρώπη – Σε αναμονή οι επενδυτές για εξελίξεις από τις συνομιλίες ΗΠΑ με Ιράν

Ανακάμπτουν οι μετοχές μετά το αρνητικό άνοιγμα στη συνεδρίαση της Τρίτης (22.9.2026), με τον Γενικό Δείκτη Τιμών στο Euronext Athens να κερδίζει έδαφος προς τις 2.700 μονάδες και τους αντίστοιχους δείκτες στις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές να κινούνται ελαφρώς υψηλότερα. πτωτικές τάσεις επικρατούν κατά την έναρξη των συναλλαγών στην σημερινή χρηματιστηριακή συνεδρίαση.

Ο Γενικός Δείκτης στο Euronext Athens ενισχύεται ελαφρώς σε ποσοστό μικρότερο του 0,5%, με τις μετοχές των τραπεζών να εμφανίζουν συγκρατημένη άνοδο. Ενδεικτικά, άνοδο πάνω από 1% σημειώνουν οι μετοχές της Optima bank ενώ θετικό είναι το πρόσημο για Eurobank, Εθνική και Τράπεζα Πειραιώς.

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Εκ των επιμέρους δεικτών, ο FTSE της υψηλής κεφαλαιοποιήσεως έχει ανακάμψει μετά το αρνητικό άνοιγμα ενώ ο δείκτης FTSEM της μεσαίας κεφαλαιοποίησης σημειώνει μικρά κέρδη.

Τη σημαντικότερη άνοδο τιμής σημειώνει η μετοχή της Πλαστικά Θράκης ενώ αξιοσημείωτα κέρδη συσσωρεύουν μετοχές όπως Coca-Cola HBC, ΜΕΤΛΕΝ, Tιτάν, Viochalco, ΔΕΗ κ.α..

Από τις 111 μετοχές που έχουν διακινηθεί, οι 55 καταγράφουν κέρδη και οι 45 απώλειες, ενώ 11 δεν εμφανίζουν μεταβολή τιμής. Η αξία των συναλλαγών ξεπερνά τα 62 εκατ. ευρώ.

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Ήπια άνοδος στην Ευρώπη

Υποτονικό χαρακτηρίζουν οι αναλυτές το κλίμα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να αναμένουν εξελίξεις αναφορικά με πιθανές συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν, ενώ οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται μετά το πτωτικό σερί στις τελευταίες συνεδριάσεις.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 είναι σχεδόν αμετάβλητος. Στο Παρίσι ο CAC 40 ενισχύεται οριακά στο ίδιο μοτίβο με τον βασικό χρηματιστηριακό δείκτη στη Φρανκφούρτη και στο Λονδίνο. Αντίθετη πορεία για τον ιταλικό δείκτη που κινείται πτωτικά.