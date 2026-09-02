Wall Street: Επιστροφή στα κέρδη παρά την άνοδο των καυσίμων

Μετά από τρεις συνεχόμενες αρνητικές συνεδρίες, η Wall Street κατάφερε να κλείσει με κέρδη την Τετάρτη (2.9.2026) παρά το ράλι στα καύσιμα που αναστάτωσε την παγκόσμια αγορά.

Οι επενδυτές στη Wall Street είδαν το πετρέλαιο να συνεχίζει να το ράλι της Τρίτης και να σπάει το φράγμα των 95 δολαρίων ανά βαρέλι για να υποχωρήσει στη συνέχεια στα 94 δολάρια και τελικά να κλείσει στα 95,267 δολάρια ανά βαρέλι στο +0,66%, αλλά δεν ήταν το μόνο από τα καύσιμα που «πάγωσε» μέσα στη μέρα το επενδυτικό κλίμα.

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Η τιμή του φυσικού αερίου σημείωσε ράλι χωρίς «παρενθέσεις» και έκλεισε στα 73,58 δολάρια ανά μεγαβατώρα στο +1,93%.

Στήριξη στο επενδυτικό κλίμα έδωσε η σταθεροποίηση στην αγορά ομολόγων μετά το πρόσφατο sell-off. Οι αποδόσεις κινήθηκαν με μικρές μεταβολές, παραμένοντας όμως κοντά στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου υποχώρησε οριακά στο 4,794%, ενώ η απόδοση του 2ετούς διαμορφώθηκε στο 4,381%. Στο 5,267% κινήθηκε η απόδοση του 30ετούς ομολόγου.

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Σε αυτό το κλίμα, οι βασικές δείκτες κατάφεραν να κρατήσουν τα κέρδη, καθώς σύμφωνα με το CNBC οι επενδυτές μετά το αρνητικό σερί μπήκαν με μεγαλύτερες διαθέσεις να ρισκάρουν.

Σε αυτό το κλίμα, ο βιομηχανικός Dow Jones έκλεισε στο +0,56% στις 53.061,95 μονάδες, ο ευρύτερος S&P 500 ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στο+0,46% στις 7.666,60 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq σημείωσε κέρδη κατά 0,45% στις 26.217,83 μονάδες.