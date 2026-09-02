«Ασανσέρ» οι τιμές του πετρελαίου – Νέα άνοδος για το Brent στα 95 δολάρια

Η έκδηλη νευρικότητα που επικρατεί στον πλανήτη λόγω της αναζωπύρωσης του πολέμου στο Ιράν, οδηγεί την τιμή του πετρελαίου σε σκαμπανεβάσματα.

Οι επενδυτές συνεχίζουν να σταθμίζουν τους αυξημένους κινδύνους για την προσφορά πετρελαίου λόγω των συνεχιζόμενων εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο του πολέμου του Ιράν, βλέποντας το Brent να σπάει το φράγμα» των 95 δολαρίων ανά βαρέλι.

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Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent κυμαίνεται το βράδυ της Τετάρτης (2.9.2026) στα 95,78 δολάρια ανά βαρέλι με ημερήσια άνοδο 1,28%, έχοντας φτάσει λίγες ώρες πριν διαπραγματεύεται ακόμα και πάνω από τα 96 δολάρια ανά βαρέλι.

Ωστόσο, μέσα στη μέρα η τιμή είχε φτάσει να κυμαίνεται στα 94 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ την Τρίτη το Brent είχε σημειώσει ράλι 5% φτάνοντας από τα 90 στα 95 δολάρια δολάρια ανά βαρέλι.

Την ίδια στιγμή, οι ΗΠΑ δεν δείχνουν καμία πρόθεση παύσης των χτυπημάτων και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως τα Στενά του Ορμούζ θα πρέπει να μετονομαστούν σε «Στενά Τραμπ».

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Σημειώνεται πως ράλι παρατηρείται και στην τιμή του φυσικού αερίου στα 73,61 δολάρια ανά μεγαβατώρα και αύξηση κατά 1,92%, μέσα στη μέρα, ενώ νωρίτερα την Τετάρτη έφτασε να σημειώσει άνοδο μέχρι και 2,50%.

Ο ρόλος της Κίνας

Εντωμεταξύ, την αγορά επηρεάζουν και οι εξελίξεις γύρω από τον ρόλο της Κίνας καθώς οι δηλώσεις του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας φαίνεται να μετρίασαν μέρος των ανησυχιών στις αγορές.

Ο Σι δήλωσε κατά τη συνάντησή του στο Κάιρο με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φάταχ αλ Σίσι, ότι η Κίνα είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τις χώρες της Μέσης Ανατολής για τη διασφάλιση της ασφάλειας των διεθνών θαλάσσιων οδών, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Όπως επισημαίνει στο Γαλλικό Πρακτορείο ο αναλυτής της Saxo Bank, Όλε Χάνσεν, η εμπιστοσύνη των επενδυτών παραμένει εύθραυστη, καθώς δηλώσεις αυτού του είδους μπορούν να οδηγήσουν σε πτώση των τιμών.

Σημειώνεται πως ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, δήλωσε στο CNBC ότι περισσότερα από 17 εκατ. βαρέλια πετρελαίου πέρασαν από τα Στενά τη Δευτέρα, όγκος κοντά στα επίπεδα που καταγράφονταν πριν από την έναρξη του πολέμου.

Ωστόσο, η πραγματική εικόνα των ροών παραμένει δύσκολο να επιβεβαιωθεί, καθώς πολλά πλοία περνούν από το στενό με τα αυτόματα συστήματα εντοπισμού τους απενεργοποιημένα.

Σύμφωνα με εκτίμηση του αναλυτή της Commerzbank, Κάρστεν Φριτς, οι επενδυτές υπολογίζουν πλέον ότι από τα Στενά του Ορμούζ περνούν καθημερινά 6 έως 8 εκατ. βαρέλια πετρελαίου, σχεδόν διπλάσιος όγκος σε σχέση με τον Ιούλιο.

Οι ροές αυτές, σε συνδυασμό με τις εξαγωγές πετρελαίου μέσω εναλλακτικών διαδρομών, κυρίως από τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, συμβάλλουν στον περιορισμό της ανόδου των τιμών, παρά τα νέα πλήγματα που ανταλλάσσουν από τη Δευτέρα το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες.