Wall Street: Η μεγαλύτερη «βουτιά» του S&P από τον Απρίλιο βυθίζει τους επενδυτές σε σύγχυση

Η εντονότερη ενδοημερήσια ανατροπή στην αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά από τον Απρίλιο έριξε τους βασικούς δείκτες στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο και πλέον μηνών, αφήνοντας ταυτόχρονα τους επενδυτές της Wall Street σε σύγχυση, να προσπαθούν να καταλάβουν τι ακριβώς προκάλεσε αυτή την εξέλιξη.

Ενώ δεν υπήρχε κάποιος προφανής καταλύτης που να ευθύνεται για την πτώση σχεδόν 5% του τεχνολογικού δείκτη της Wall Street, Nasdaq, από το υψηλό της ημέρας, οι θεωρίες για το μαζικό ξεπούλημα ανάμεσα στους επενδυτές συσσωρεύονταν.

Συγκεκριμένα, ορισμένοι επενδυτές τόνισαν την επανεμφάνιση ανησυχίας σχετικά με το εάν τα έργα τεχνητής νοημοσύνης παράγουν αρκετά έσοδα ή κέρδη για να δικαιολογήσουν τις τεράστιες δαπάνες για την τεχνολογία.

Για άλλους, μια καθυστερημένη έκθεση για την απασχόληση για τον Σεπτέμβριο ήταν το τελευταίο σήμα ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ ολοκλήρωσε με τη μείωση των επιτοκίων φέτος. Άλλοι δήλωσαν ότι ένα σήμα αποφυγής κινδύνου που έστειλε η πτώση του Bitcoin σε χαμηλό έξι μηνών ευθύνεται εν μέρει για την πτώση των μετοχών. Αναφέρθηκαν επίσης ανησυχίες για υψηλές αποτιμήσεις μετοχών και μια αύξηση της μεταβλητότητας ενόψει της λήξης των δικαιωμάτων προαίρεσης της Παρασκευής (21.11.2025), σύμφωνα με το bloοmberg.

Όποιος και αν είναι ο λόγος, η ενδοημερήσια πτώση εξαφάνισε ένα πρώιμο αίσθημα αισιοδοξίας ότι οι αμερικανικές μετοχές θα συνέχιζαν την ανάκαμψη από τις μαζικές πωλήσεις που ακολούθησαν τα τελευταία ιστορικά υψηλά της αγοράς προς τα τέλη Οκτωβρίου. Αυτό που αρχικά φαινόταν να είναι απλά μια έκθεση αποτελεσμάτων από την Nvidia, τον κατασκευαστή τσιπ που βρίσκεται στο επίκεντρο της κούρσας της τεχνητής νοημοσύνης, και μια τριμηνιαία ενημέρωση από την Walmart που έδειξε ότι οι καταναλωτές εξακολουθούν να ξοδεύουν, επισκιάστηκαν γρήγορα από μια ξαφνική, αδιάκοπη έκρηξη πωλήσεων.

Αφού σημείωσε άνοδο έως και 1,9% ανά ώρα έναρξης της συνεδρίασης, ο δείκτης S&P 500 διέγραψε τα κέρδη του κλείνοντας με πτώση 1,6%, καθώς η αξία των μετοχών στην αγορά εξανεμίστηκε για πάνω από 2,7 τρισεκατομμύρια δολάρια. Ο δείκτης VIX , ένας δείκτης που βασίζεται σε δικαιώματα προαίρεσης και μέτρηση της αναμενόμενης μεταβλητότητας στις μετοχές, έκλεισε πάνω από 26 μονάδες για πρώτη φορά από τον Απρίλιο.

Ο δείκτης Nasdaq των τεχνολογικών γιγάντων οδήγησε την χρηματιστηριακή αγορά χαμηλότερα, κλείνοντας με πτώση 2,4% και διευρύνοντας την πτώση της από το ρεκόρ της 29ης Οκτωβρίου στο 7,9%. Οι μετοχές των Tesla, Alphabet, Apple, Microsoft, Broadcom και Amazon είχαν διακυμάνσεις άνω των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις αποτιμήσεις τους η καθεμία. Ο δείκτης αναμενόμενης μεταβλητότητας στον δείκτη Nasdaq αυξήθηκε πάνω από το 32 για πρώτη φορά από τον Απρίλιο. Ο VXN, γνωστός ως VIX για τις μετοχές τεχνολογίας, σημείωσε άνοδο ενόψει της λήξης την Παρασκευή περίπου 3,1 τρισεκατομμυρίων δολαρίων σε δικαιώματα προαίρεσης, συμπεριλαμβανομένων 1,7 τρισεκατομμυρίων δολαρίων σε συμβόλαια S&P 500 και 725 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε δικαιώματα προαίρεσης μίας μετοχής.

Η Nvidia ήταν το μεγαλύτερο πλήγμα στον Nasdaq, διαγράφοντας ένα αρχικό κέρδος 2,4% για να υποχωρήσει κατά 3,2% σε μια πτώση που εξαφάνισε σχεδόν 400 δισεκατομμύρια δολάρια από το ενδοημερήσιο υψηλό της. Οι επενδυτές αγνόησαν την ισχυρότερη από την αναμενόμενη πρόβλεψη εσόδων της εταιρείας, εν μέσω επανεμφάνισης ανησυχιών ότι οι δαπάνες για τσιπ τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι βιώσιμες.

Ο S&P 500 έχει πλέον υποχωρήσει κατά περισσότερο από 5% από το ρεκόρ του Οκτωβρίου και έχει υποχωρήσει κάτω από τον κινητό μέσο όρο των 100 ημερών για πρώτη φορά από τον Φεβρουάριο. Ο δείκτης αναφοράς έκλεισε στο χαμηλότερο επίπεδό του από τις 11 Σεπτεμβρίου. Οι πωλήσεις της Πέμπτης ήταν ακόμη πιο έντονες στις πιο επικίνδυνες γωνιές της χρηματιστηριακής αγοράς. Ένας δείκτης των μετοχών που βρίσκονται σε σορτάρισμα μειώθηκε κατά 3,5%, ενώ ένας δείκτης της Goldman Sachs Group Inc. για τις μη κερδοφόρες εταιρείες τεχνολογίας έχασε 3,7%. Ο δείκτης Russell Microcap υποχώρησε κατά 1,9%, διευρύνοντας την πτώση του από το ρεκόρ στο 10%.