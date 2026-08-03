Χρηματιστήρια: Ρεκόρ 17 ετών στην Αθήνα, πάνω από τις 2.600 μονάδες – Άνοδος στην Ευρώπη

Ισχυρά ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή (3.8.2026) συνεδρίαση στο Euronext Athens, καθώς οι επενδυτές εκτίμησαν θετικά την απόφαση Τραμπ για ειρηνευτικές συνομιλίες και έδωσε «αέρα» στο χρηματιστήριο της Αθήνας.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Euronext Athens κινήθηκε από την αρχή με θετικό πρόσημο και ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στο 1,64%, στις 2.611,77 μονάδες, ενώ πρόκειται για το υψηλότερο κλείσιμο στο χρηματιστήριο της Αθήνας από τη συνεδρίαση της 12ης Νοεμβρίου του 2009 (2.620,44 μονάδες).

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Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 295,791 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 41.873.221 μετοχές. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε κέρδη σε ποσοστό 1,77%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,20%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Aktor (+4,61%), της Πειραιώς (+4,17%), της Elvalhalcor (+4,14%), της Viohalco (+4,07%), της Jumbo (+3,06%), της Motor Oil (+2,95%) και της Alpha Bank (+2,91%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΛΠ (-3,37%), της Coca Cola HBC (-1,37%) και των ΕΛΠΕ (-0,77%). Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 7.794.140 και 7.506.920 μετοχές, αντίστοιχα. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 49,75 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 34,88 εκατ. ευρώ.

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Κέρδη και στην Ευρώπη

Ανοδικά κινούνται από το ξεκίνημα της σημερινής συνεδρίασης και τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, έχοντας αναθαρρήσει με τις νέες δηλώσεις Τραμπ για ειρηνευτικές συνομιλίες στη Μέση Ανατολή.

Στα ευρωπαϊκά ταμπλό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx σημειώνει κέρδη της τάξης του 0,44% στις 652 μονάδες, ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο βρίσκεται στο -0,31% στις 10,869 μονάδες Ο DAX στη Φρανκφούρτη κινείται στο +1,68% στις 26,060 μονάδες, ο γαλλικός CAC βρίσκεται στο +1,38% στις 8,447 μονάδες. %. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο σημειώνει κέρδη της τάξης του 1,25% στις 52.823 μονάδες και ο ισπανικός IBEX 35 βρίσκεται στο +0,85% στις 19,950 μονάδες.