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Χρηματιστήριο Αθηνών: Σε άνοδο 0,72% οι μετοχές, κέρδη και στις ευρωπαϊκές αγορές

Το ΧΑ κινείται σε συγχρονισμό με τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια
Χρηματιστήριο Αθηνών: Σε άνοδο 0,72% οι μετοχές, κέρδη και στις ευρωπαϊκές αγορές
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Ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ).

Το ΧΑ κινείται σε συγχρονισμό με τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια οι μετοχές των οποίων επίσης σημειώνουν κέρδη, μετά την ανακοίνωση Τραμπ για αναστολή των πολεμικών επιχειρήσεων, ενώ υποχωρούν και οι διεθνείς τιμές πετρελαίου.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.588,28 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,72%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 22,25 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,77%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,08%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor (+2,94%) της Aktor (+2,69%), της Πειραιώς (+2,38%) και της Τιτάν (+1,63%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές του ΟΛΠ (-3,37%), των ΕΛΠΕ (-1,23%) και της Coca Cola HBC (-1,03%).

Οι μετοχές του ΟΛΠ διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα ύψους 1,8012 ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 56 μετοχές, 35 πτωτικά και 6 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές:Elvalhalcor (+2,94%) και Aktor (+2,69%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Σπύρου (-6,10%) και ΟΛΠ (-3,37%)

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