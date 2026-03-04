Αγορές

Wall Street: Κέρδη για Dow και S&P 500 παρά τις εξελίξεις με το Ιράν

Οι τεχνολογικές μετοχές και τα θετικά οικονομικά στοιχεία στήριξαν το επενδυτικό κλίμα
Wall Street
Φωτογραφία: iStock

Ανοδικά κινήθηκαν οι βασικοί δείκτες της Wall Street την Τετάρτη (4.3.2026), συνεχίζοντας τη θετική δυναμική που διαμορφώθηκε προς το τέλος της προηγούμενης συνεδρίασης. Η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου μετά τις τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν, σε συνδυασμό με την εξασθένηση των φόβων για επιβράδυνση της αμερικανικής οικονομίας, ενίσχυσαν την επενδυτική ψυχολογία και τα κέρδη των δεικτών.

Συγκεκριμένα, ο Dow Jones Industrial Average της Wall Street ενισχύθηκε κατά 238,14 μονάδες (0,49%), κλείνοντας στις 48.739,41 μονάδες και διακόπτοντας ένα αρνητικό σερί τριών συνεδριάσεων. Παράλληλα, ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,78% και διαμορφώθηκε στις 6.869,50 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq Composite κατέγραψε ακόμη μεγαλύτερα κέρδη, ενισχυόμενος κατά 1,29% στις 22.807,48 μονάδες.

Σημαντική ώθηση στην αγορά έδωσαν οι τεχνολογικές μετοχές και ιδιαίτερα οι εταιρείες του κλάδου των ημιαγωγών. Οι μετοχές της Micron Technology και της Advanced Micro Devices κατέγραψαν άνοδο άνω του 5%, ενώ οι Broadcom και Nvidia ενισχύθηκαν περισσότερο από 1% η καθεμία, συμβάλλοντας στη συνολική ανοδική πορεία της αγοράς.

Το θετικό κλίμα ενισχύθηκε, επίσης, από τα τελευταία οικονομικά στοιχεία στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με την έκθεση της ADP, οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα δημιούργησαν τον Φεβρουάριο περισσότερες θέσεις εργασίας από όσες ανέμεναν οι αναλυτές. Την ίδια στιγμή, ο τομέας υπηρεσιών της αμερικανικής οικονομίας κατέγραψε ανάπτυξη υψηλότερη των προβλέψεων τον προηγούμενο μήνα, ενώ οι πληθωριστικές πιέσεις εμφάνισαν σημάδια αποκλιμάκωσης.

The growth of stock market quotes
