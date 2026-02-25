Wall Street: Κέρδη για S&P 500 και άλμα 300 μονάδων στον Dow χάρη στη Nvidia

Άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Wall Street την Τετάρτη (25.2.2026), με στήριξη από τις Nvidia και Oracle, καθώς η αγορά συνέχισε την ανοδική πορεία της προηγούμενης συνεδρίασης.

Συγκεκριμένα, ο δείκτης S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,81% και έκλεισε στις 6.946,13 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite σημείωσε άνοδο 1,26% φτάνοντας τις 23.152,08 μονάδες. Παράλληλα, ο Dow Jones της Wall Street κέρδισε 307,65 μονάδες (0,63%) και διαμορφώθηκε στις 49.482,15 μονάδες.

Η μετοχή της Nvidia κατέγραψε άνοδο 1,4% ενόψει της ανακοίνωσης των οικονομικών της αποτελεσμάτων, που αναμένεται μετά το κλείσιμο της αγοράς, μαζί με τα αποτελέσματα της Salesforce και της Snowflake. Η ανακοίνωση της Nvidia έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι επενδυτές επαναξιολογούν τις υψηλές αποτιμήσεις των τεχνολογικών μετοχών και εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί απέναντι στις αυξημένες επενδύσεις σε τεχνητή νοημοσύνη από τους hyperscalers.

«Το κατά πόσο αυτή η εμπιστοσύνη της αγοράς μπορεί να διατηρηθεί τις επόμενες ημέρες θα εξαρτηθεί εν μέρει από τα αποτελέσματα της Nvidia», ανέφερε σε σημείωμά της η Ulrike Hoffmann-Burchardi, επικεφαλής επενδύσεων για την Αμερική και παγκόσμια επικεφαλής μετοχών της UBS, προσθέτοντας: «Καθώς οι hyperscalers έχουν ανακοινώσει πρόσφατα νέα αύξηση στις κεφαλαιουχικές δαπάνες, οι αγορές αναμένουν από την εταιρεία να προβλέψει έσοδα υψηλότερα των εκτιμήσεων, συνοδευόμενα από ισχυρή αύξηση πωλήσεων».