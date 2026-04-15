Οι τιμές του πετρελαίου παίρνουν απόσταση κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι εν αναμονή του νέου γύρου ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων

Διακυμάνσεις κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι παίρνουν οι τιμές του πετρελαίου καθώς οι επενδυτές ελπίζουν σε θετική έκβαση των προσπαθειών για συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν προκειμένου να σταματήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent διαπραγματεύονται γύρω στα 95 δολάρια ανά βαρέλι στις συναλλαγές της Τετάρτης (15.4.2026) ακολουθώντας διακυμάνσεις σε θετικό και αρνητικό έδαφος καθώς οι επενδυτές τελούν εν αναμονή ενός δεύτερου γύρου διαπραγματεύσεων για το τέλος του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, πριν από τη λήξη της εκεχειρίας δύο εβδομάδων που είχε συμφωνηθεί.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου WTI διαπραγματεύονται κοντά στα 91 δολάρια το βαρέλι διευρύνοντας τις απώλειες από την χθεσινή συνεδρίαση στον απόηχο των ελπίδων που καλλιεργούνται για συμφωνία μεταξύ των εμπλεκομένων στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να ανέφερε ότι οι συνομιλίες θα μπορούσαν να επανεκκινήσουν «εντός των επόμενων δύο ημερών» στο Πακιστάν, μετά την αποτυχία των συζητήσεων του περασμένου Σαββατοκύριακου.

Εντωμεταξύ, οι ΗΠΑ συνεχίζουν να επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό στις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, ενώ η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο προσωρινής διακοπής των αποστολών μέσω του διαδρόμου για να υποστηρίξει την πρόοδο προς μια συμφωνία.

Από την πλευρά του ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) αναμένει ότι η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου θα μειωθεί φέτος για πρώτη φορά από την πανδημία του 2020, καθώς οι αυξημένες τιμές περιορίζουν την κατανάλωση.