ΟΔΔΗΧ: Στο 3,70% η απόδοση του 10ετούς ομολόγου

Το Δημόσιο θα αντλήσει 250 εκατ. ευρώ
Επενδυτικό ενδιαφέρον και αύξηση της απόδοσης καταγράφηκε στη σημερινή (15.4.2026) δημοπρασία (επανάνοιγμα) του 10ετούς ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Οι προσφορές των επενδυτών ξεπέρασαν τα 500 εκατ. ευρώ (507 εκατ. ευρώ για την ακρίβεια) έναντι 250 εκατ. ευρώ που προσδοκούσε να συγκεντρώσει το υπουργείο Οικονομικών. Η απόδοση του ομολόγου αυξήθηκε στο 3,70% από το 3,34% που είχε διαμορφωθεί στην ίδια δημοπρασία του Φεβρουαρίου.

Τελικά το Δημόσιο θα αντλήσει 250 εκατ. ευρώ.

