Wall Street: Κλείσιμο με μικρή πτώση εν αναμονή της απόφασης Fed αυτή την εβδομάδα

Πτωτικά έκλεισαν οι αμερικανικοί δείκτες στη Wall Street σήμερα Δευτέρα (8.12.2025) στο ξεκίνημα της εβδομάδας, καθώς οι επενδυτές περιμένουν την τελευταία συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) για το έτος που θα πραγματοποιηθεί αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Συγκεκριμένα, ο ευρύς δείκτης της αγοράς στη Wall Street, ο S&P 500 υποχώρησε 0,35% και έκλεισε στις 6.846,51 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite υποχώρησε 0,14% και έκλεισε στις 23.545,90. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones έχασε 215,67 μονάδες, ή 0,45%, και έκλεισε στις47.739,32 μονάδες.

Το κλίμα στις μετοχές επηρεάστηκε αρνητικά από την απόδοση των 10ετών ομολόγων του Δημοσίου, η οποία συνέχισε την πρόσφατη ανοδική της πορεία. Ο δείκτης αναφοράς σημείωσε άνοδο αυτό το μήνα, παρά την πιθανότητα η Fed να προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων αυτή την εβδομάδα, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για την κατάσταση του πληθωρισμού το νέο έτος και για το αν η κεντρική τράπεζα θα είναι σε θέση να συνεχίσει την χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής.

Οι επενδυτές έχουν γίνει όλο και πιο αισιόδοξοι τις τελευταίες εβδομάδες ότι η Fed θα μειώσει εκ νέου τα επιτόκια, μετά τη μείωση κατά ένα τέταρτο του ποσοστού που ανακοίνωσε στις συνεδριάσεις της τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των ομοσπονδιακών κεφαλαίων εκτιμούν ότι η πιθανότητα μείωσης είναι περίπου 89%, από λιγότερο από 67% πριν από ένα μήνα.

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση, ο τομέας της τεχνολογίας σημείωσε ισχυρή άνοδο. Οι μετοχές της Broadcom σημείωσαν άνοδο σχεδόν 3% και έφτασαν σε νέο ρεκόρ, αμέσως μετά την αναφορά του The Information ότι η Microsoft συζητά με τον κατασκευαστή chip την σχεδίαση εξατομικευμένων chip. Εν τω μεταξύ, οι μετοχές της Confluent σημείωσαν άνοδο περίπου 29% μετά την ανακοίνωση της IBM ότι θα εξαγοράσει την εταιρεία σε μια συμφωνία ύψους 11 δισ. δολαρίων, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα του 2026. Οι μετοχές της Oracle αυξήθηκαν περισσότερο από 1% εν μέσω του αισιοδοξίας των επενδυτών εν όψει των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων της εταιρείας την Τετάρτη.