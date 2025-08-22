Wall Street: Ο Dow καταγράφει ιστορικό υψηλό με άνοδο άνω των 800 μονάδων μετά τις δηλώσεις Πάουελ

Σε ιστορικό υψηλό ανέκαμψε ο Dow Jones στο κλείσιμο της Wall Street την Παρασκευή (22.8.2025), αφού ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ, σηματοδότησε ότι η κεντρική τράπεζα θα μπορούσε να αρχίσει να χαλαρώνει τη νομισματική πολιτική τον επόμενο μήνα.

Συγκεκριμένα, ο Dow της Wall Street ανέβηκε 846,24 μονάδες, ή 1,89%, φτάνοντας σε νέο υψηλό και κλείνοντας σε ιστορικό επίπεδο 45.631,74.

Παράλληλα, ο S&P 500 αυξήθηκε κατά 1,52% και έκλεισε στα 6.466,91. Στο υψηλότερο σημείο της συνεδρίασης, ο ευρύς δείκτης της αγοράς έφτασε τρία σημεία κάτω από το ρεκόρ του, ενώ ο Nasdaq Composite κέρδισε 1,88% και έκλεισε στα 21.496,53.

Οι μετοχές των τεχνολογικών εταιρειών μεγάλης κεφαλαιοποίησης σημείωσαν άνοδο μετά τις δηλώσεις του Πάουελ. Η Nvidia σημείωσε άνοδο 1,7%, ενώ η Meta Platforms σημείωσε άνοδο άνω του 2%. Η Alphabet και η Amazon σημείωσαν άνοδο άνω του 3%. Οι μετοχές της Tesla σημείωσαν άνοδο περίπου 6%.

Σε ομιλία του στην ετήσια σύνοδο της κεντρικής τράπεζας στο Τζάκσον Χολ του Ουαϊόμινγκ, ο Πάουελ δήλωσε ότι «οι βασικές προοπτικές και η μεταβαλλόμενη ισορροπία των κινδύνων ενδέχεται να δικαιολογούν την προσαρμογή της πολιτικής μας στάσης».

Ο επικεφαλής της Fed πρόσθεσε ότι «η ισορροπία των κινδύνων φαίνεται να μεταβάλλεται» μεταξύ της διπλής αποστολής της κεντρικής τράπεζας για πλήρη απασχόληση και σταθερές τιμές. Ανέφερε «ριζικές αλλαγές» στις φορολογικές, εμπορικές και μεταναστευτικές πολιτικές.

Οι προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων κατά ένα τέταρτο του ποσοστού τον Σεπτέμβριο αυξήθηκαν σε περίπου 83% από περίπου 75% νωρίτερα την εβδομάδα, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME Group.

«Ο πήχης είναι πλέον εξαιρετικά υψηλός για να διατηρήσει η Fed τα επιτόκια αμετάβλητα σε λιγότερο από ένα μήνα», δήλωσε ο Chris Zaccarelli, διευθύνων σύμβουλος επενδύσεων της Northlight Asset Management. «Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι αγορές αντέδρασαν με ενθουσιασμό, και τόσο οι επενδυτές σε μετοχές όσο και σε ομόλογα θα είναι ευχαριστημένοι αν οι τιμές κλείσουν σήμερα το απόγευμα στα επίπεδα στα οποία διαπραγματεύονται τώρα».

Η απόδοση της Παρασκευής ήρθε σε αντίθεση με την πολύ πιο απαισιόδοξη πορεία της αγοράς αυτή την εβδομάδα. Οι κύριοι δείκτες ξεκίνησαν τη συνεδρίαση χαμηλότερα σε σχέση με την αρχή της εβδομάδας, λόγω της πίεσης που δέχτηκαν οι μετοχές των τεχνολογικών εταιρειών μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Η τελευταία άνοδος βοήθησε τους επενδυτές να ανακτήσουν το μεγαλύτερο μέρος των απωλειών που είχαν υποστεί νωρίτερα την εβδομάδα.

Για την εβδομάδα, ο δείκτης Dow των 30 μετοχών σημείωσε άνοδο 1,5% και ο S&P 500 κέρδισε 0,3%, ενώ ο Nasdaq υποχώρησε 0,6%.