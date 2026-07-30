Χρηματιστήρια: Με διακυμάνσεις ο Γενικός Δείκτης στην Αθήνα – Μεικτά πρόσημα στην Ευρώπη

Με ήπιες διακυμάνσεις κινούνται οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής (30.7.2026) συνεδρίασης στο Euronext Athens, με τους επενδυτές στο χρηματιστήριο της Αθήνας να φαίνονται επιφυλακτικοί.

Ο λόγος είναι η αναζωπύρωση του πολέμου στο Ιράν που κάνει τους επενδυτές διστακτικούς, όχι μόνο στο Euronext Athens, αλλά και στα μεγαλύτερα χρηματιστήρια του κόσμου.

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O Γενικός Δείκτης Τιμών, λίγο μετά τις 11:30, διαμορφώνεται στις 2.533,93 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,24%. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 26,35 εκατ. ευρώ, ενώ ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,20%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,29%.

Επιφυλακτικότητα και στην Ευρώπη

Με μεικτά κέρδη κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και η αβεβαιότητα γύρω από την πορεία των επιτοκίων στις ΗΠΑ διατηρούν την επιφυλακτικότητα των επενδυτών.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx βρίσκεται στο +0,46% στις 647,93 Ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου σημειώνει άνοδο της τάξης του 0,55% στις 10,968 μονάδες. Ο DAX στη Φρανκφούρτη κινείται στο+0,13% στις 25,409 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC στο +0,71 στις 8,468 μονάδες. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο κερδίζει 0,10% στις 51,457 μονάδες και ο ισπανικός IBEX 35 βρίσκεται στο +1,12% στις 19,633 μονάδες.