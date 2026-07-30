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Χρηματιστήρια: Με διακυμάνσεις ο Γενικός Δείκτης στην Αθήνα – Μεικτά πρόσημα στην Ευρώπη

Η αναζωπύρωση του πολέμου στο Ιράν κάνει τους επενδυτές ιδιαίτερα επιφυλακτικούς
Φωτογραφία iStock
Φωτογραφία iStock
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Με ήπιες διακυμάνσεις κινούνται οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής (30.7.2026) συνεδρίασης στο Euronext Athens, με τους επενδυτές στο χρηματιστήριο της Αθήνας να φαίνονται επιφυλακτικοί.

Ο λόγος είναι η αναζωπύρωση του πολέμου στο Ιράν που κάνει τους επενδυτές διστακτικούς, όχι μόνο στο Euronext Athens, αλλά και στα μεγαλύτερα χρηματιστήρια του κόσμου.

O Γενικός Δείκτης Τιμών, λίγο μετά τις 11:30, διαμορφώνεται στις 2.533,93 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,24%. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 26,35 εκατ. ευρώ, ενώ ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,20%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,29%.

Επιφυλακτικότητα και στην Ευρώπη

Με μεικτά κέρδη κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και η αβεβαιότητα γύρω από την πορεία των επιτοκίων στις ΗΠΑ διατηρούν την επιφυλακτικότητα των επενδυτών.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx βρίσκεται στο +0,46% στις 647,93 Ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου σημειώνει άνοδο της τάξης του 0,55% στις 10,968 μονάδες. Ο DAX στη Φρανκφούρτη κινείται στο+0,13% στις 25,409 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC στο +0,71 στις 8,468 μονάδες. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο κερδίζει 0,10% στις 51,457 μονάδες και ο ισπανικός IBEX 35 βρίσκεται στο +1,12% στις 19,633 μονάδες.

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