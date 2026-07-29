Wall Street: Fed και Μέση Ανατολή «βούλιαξαν» τους βασικούς δείκτες

Σημαντικές απώλειες κατέγραψαν οι βασικοί δείκτες στη συνεδρίαση της Wall Street την Τετάρτη (29.7.2026), καθώς οι επενδυτές αποθαρρύνθηκαν από τις αποφάσεις της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed) για τα επιτόκια, αλλά και από τη νέα αναζωπύρωση στο πολεμικό μέτωπο του Ιράν, που αύξησε τις τιμές του πετρελαίου

Οι επενδυτές στη Wall Street είδαν τη μέρα να ξεκινά άσχημα από νωρίς μετά τις νέες πυραυλικές επιθέσεις ανάμεσα στο Ιράν, τις ΗΠΑ και τις συμμάχους τους.

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Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθεί η τιμή του Brent στη ζώνη των 90 δολαρίων ανά βαρέλι και να προκαλέσει φόβους για νέα «εκτόξευση» της τιμής που θα την έφερνε στη ζώνη των 100 δολαρίων ανά βαρέλι όπως είχε συμβεί και προ ημερών.

Ο βιομηχανικός Dow Jones έκλεισε στο -2,18% στις 51.594 και ο ευρύτερος S&P 500 ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στο -1,51% και τις 7.316 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq υπέστη απώλειες της τάξης του 1,74% στις 24.442 μονάδες.

Στα αμερικανικά κρατικά ομόλογα, η απόδοση του 30ετούς εκτινάχθηκε κατά δέκα μονάδες βάσης στο 5,201% φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2007, ενώ το 10ετές ανέβηκε πάνω από επτά μονάδες στο 4,673%.

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Οι κουβέντες για νέα συμφωνία που θα οδηγήσει σε ειρήνη φαίνεται να μπαίνουν στην άκρη, καθώς το βράδυ της Τετάρτης ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε νέα σκληρά χτυπήματα σε βάρος του Ιράν και άφησε στον αέρα το ενδεχόμενο συμφωνίας στο άμεσο μέλλον.

Αρνητικά μηνύματα πήραν οι επενδυτές και από τη συνεδρίαση της Fed. Η ευρέως αναμενόμενη απόφαση να παραμείνει το βασικό επιτόκιο στο εύρος 3,50%-3,75% προκάλεσε διαφωνίες σε 3 από τα 12 μέλη της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής της Fed, τα οποία ζήτησαν αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της Τετάρτης.

Όπως επισήμανε αναλυτής στο Reuters, η στάση αυτή ενδεχομένως δεν είναι τυχαία και ίσως να δείχνει τις προθέσεις της Fed για πιο αυστηρή οικονομική πολιτική.