Υποχωρούν οι τιμές πετρελαίου – Κάτω από τα 90 δολάρια το Brent αλλά η ανησυχία για τη Μέση Ανατολή παραμένει

Οι τιμές στο πετρέλαιο πέφτουν μετά το χθεσινό (29.7.2026) ράλι που σημείωσαν λόγω της αναζωπύρωσης στον πόλεμο στο Ιράν που έφερε νέο κύμα ανησυχίας στις αγορές.

Μετά από ένα τριήμερο σερί πτώσεων, οι τιμές του πετρελαίου ξεκίνησαν να ανεβούν επικίνδυνα την Τετάρτη και εκτιμήθηκε ότι μπορεί να σπάσουν το φράγμα των 100 δολαρίων ανά βαρέλι. Ωστόσο, παρά τις απειλές Τραμπ για τον πόλεμο στο Ιράν, οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν.

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Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχωρούν κατά 1,4% στα 89,45 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό αμερικανικού τύπου WTI κινείται χαμηλότερα κατά 0,7%, στα 83,90 δολάρια. Παρά τη σημερινή πτώση, οι τιμές εξακολουθούν να βρίσκονται κοντά στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων εβδομάδων, μετά την εκρηκτική άνοδο της Τετάρτης.

Η αγορά επιχειρεί να αποτιμήσει τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπως επισημαίνεται σε ρεπορτάζ του Reuters. Αν και η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει εντείνει τους φόβους για διαταραχές στον παγκόσμιο εφοδιασμό, οι μέχρι στιγμής ενδείξεις δείχνουν ότι οι εξαγωγές πετρελαίου συνεχίζονται χωρίς σημαντικά προβλήματα.

Η διέλευση δεξαμενόπλοιων από κρίσιμες θαλάσσιες οδούς, έστω και με χαμηλότερους ρυθμούς, έχει περιορίσει προς το παρόν τις ανησυχίες για άμεση έλλειψη προσφοράς.

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Ωστόσο, η αβεβαιότητα παραμένει ιδιαίτερα υψηλή. Οι αγορές εξακολουθούν να παρακολουθούν στενά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή, καθώς οποιαδήποτε νέα επίθεση σε ενεργειακές εγκαταστάσεις ή περιορισμός της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ ή στο Μπαμπ ελ Μαντέμπ (συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν και, μέσω αυτού, με τον Ινδικό Ωκεανό) θα μπορούσε να προκαλέσει νέα άνοδο στις τιμές πετρελαίου. Οι δύο αυτές θαλάσσιες αρτηρίες αποτελούν κομβικά σημεία για τη μεταφορά σημαντικού μέρους του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου.

Στήριξη στις τιμές εξακολουθούν να προσφέρουν και τα θεμελιώδη μεγέθη της αγοράς. Η μεγαλύτερη του αναμενομένου μείωση των αμερικανικών αποθεμάτων αργού υποδηλώνει ότι η ζήτηση παραμένει ισχυρή, περιορίζοντας τις πιέσεις που θα μπορούσε να προκαλέσει η σημερινή διόρθωση. Παράλληλα, οι επενδυτές αξιολογούν τις επόμενες κινήσεις των μεγάλων πετρελαιοπαραγωγών χωρών και τις πιθανές αποφάσεις για την παραγωγή τους επόμενους μήνες.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η μεταβλητότητα αναμένεται να παραμείνει αυξημένη όσο συνεχίζεται η γεωπολιτική ένταση στην περιοχή. Έτσι, ακόμη και αν οι σημερινές απώλειες δείχνουν μια προσωρινή αποκλιμάκωση, η αγορά παραμένει ιδιαίτερα ευάλωτη σε οποιαδήποτε νέα εξέλιξη.