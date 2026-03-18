Wall Street: Πτώση 750 μονάδων για τον Dow Jones λόγω πληθωρισμού

Υποχώρησαν οι μετοχές της Wall Street την Τετάρτη (18.3.2026), καθώς τα νέα οικονομικά στοιχεία από τις ΗΠΑ και οι δηλώσεις του προέδρου της Federal Reserve αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες για την πορεία του πληθωρισμού.

Συγκεκριμένα, ο Dow Jones Industrial Average υποχώρησε κατά 768,11 μονάδες (-1,63%) και έκλεισε στις 46.225,15 μονάδες, καταγράφοντας νέο χαμηλό για το 2026 και περνώντας κάτω από τον κινητό μέσο όρο 200 ημερών. Με τις απώλειες του μήνα να ξεπερνούν πλέον το 5%, ο δείκτης της Wall Street οδεύει προς τη χειρότερη μηνιαία επίδοση από το 2022.

Αρνητικό ήταν το κλίμα και για τους υπόλοιπους βασικούς δείκτες της Wall Street, με τον S&P 500 να υποχωρεί κατά 1,36% στις 6.624,70 μονάδες και τον Nasdaq Composite να κλείνει χαμηλότερα κατά 1,46%, στις 22.152,42 μονάδες.

Η Fed διατήρησε το βασικό της επιτόκιο στο εύρος 3,5% έως 3,75%, αναφέροντας στη σχετική ανακοίνωση μετά τη συνεδρίαση ότι «οι επιπτώσεις των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή για την αμερικανική οικονομία παραμένουν αβέβαιες».

Ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, δήλωσε ότι αναμένεται πρόοδος στον πληθωρισμό, αν και με βραδύτερο ρυθμό από τον αρχικά αναμενόμενο, αφήνοντας πάντως ανοιχτό το ενδεχόμενο μίας μείωσης επιτοκίων εντός του έτους.