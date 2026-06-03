Wall Street: Πτώση στις μετοχές με πίεση από πετρέλαιο, ομόλογα και τεχνητή νοημοσύνη

Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν οι μετοχές στη Wall Street την Τετάρτη, καθώς η νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου και στις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων επανέφερε στο προσκήνιο τον φόβο ότι η σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν μπορεί να κρατήσει ψηλά τον πληθωρισμό και να δυσκολέψει τις κινήσεις της Fed.

Η Wall Street κινήθηκε πτωτικά, με τις μετοχές να υποχωρούν σε όλους τους βασικούς δείκτες, καθώς οι επενδυτές αποτίμησαν το αυξημένο γεωπολιτικό ρίσκο, την άνοδο του ενεργειακού κόστους και την ενίσχυση των αποδόσεων στα αμερικανικά κρατικά ομόλογα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Dow Jones υποχώρησε κατά 619 μονάδες ή 1,21%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη πίεση μεταξύ των βασικών δεικτών. Ο S&P 500 έχασε 0,73%, ενώ ο Nasdaq σημείωσε πτώση 0,89%, με την εικόνα της αγοράς να επιβαρύνεται όσο ενισχύονταν οι ανησυχίες για την πορεία του πληθωρισμού.

Στο ταμπλό, ιδιαίτερη πίεση ασκήθηκε στις μετοχές που είχαν στηρίξει μεγάλο μέρος της ανόδου το προηγούμενο διάστημα, δηλαδή στους τίτλους που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Η Nvidia έχασε πάνω από 3%, η Dell Technologies υποχώρησε περίπου 3%, ενώ η Oracle κατέγραψε απώλειες άνω του 5%. Πτωτικά κινήθηκε και η Microsoft, με απώλειες 3%, επιβαρύνοντας περαιτέρω την εικόνα στον τεχνολογικό κλάδο.

Η διόρθωση ήρθε την ώρα που το πετρέλαιο κινήθηκε εκ νέου ανοδικά, μετά τις νέες επιθέσεις ΗΠΑ και Ιράν. Το αμερικανικό WTI ενισχύθηκε 2,41% στα 96,02 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent κέρδισε 1,89% και διαμορφώθηκε στα 97,81 δολάρια το βαρέλι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια στιγμή, οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων κινήθηκαν υψηλότερα, με το 10ετές να πλησιάζει το 4,5% και το 30ετές το 5%. Η ισχυρή έκθεση ADP για τον Μάιο και η μικρή μόνο επιβράδυνση στη δραστηριότητα του τομέα υπηρεσιών ενίσχυσαν την εκτίμηση ότι η οικονομία δεν επιβραδύνει αρκετά ώστε να διευκολύνει μειώσεις επιτοκίων.

Σύμφωνα με το CME FedWatch Tool, οι αγορές αναμένουν πλέον τουλάχιστον μία αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης έως το τέλος του έτους, στοιχείο που πρόσθεσε πίεση στις αποτιμήσεις και ειδικά στους τεχνολογικούς τίτλους που είναι πιο ευαίσθητοι στις μεταβολές των επιτοκίων.