Wall Street: Σπάνε τα κοντέρ οι φήμες για τερματισμό του πολέμου – Έσπασε το όριο των 50.000 ο Dow Jones

Σε νέα επίπεδα-ρεκόρ κινείται η Wall Street, με τους βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες να ολοκληρώνουν τη συνεδρίαση σε θετικό έδαφος, καθώς οι αγορές εμφανίζονται ολοένα και πιο αισιόδοξες για πιθανή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ο Dow Jones ξεπέρασε το ψυχολογικό όριο των 51.000 μονάδων το απόγευμα στη Wall Street, ενώ κέρδη κατέγραψαν επίσης ο S&P 500 και ο Nasdaq, οι οποίοι συνέχισαν το ανοδικό τους σερί καταγράφοντας νέα ιστορικά υψηλά και δίνοντας μηνύματα στους επενδυτές.

Το θετικό κλίμα στη Νέα Υόρκη συνδέεται κυρίως με τις ενδείξεις αποκλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή. Οι επενδυτές εκτιμούν ότι μια ενδεχόμενη συμφωνία ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη θα μπορούσε να περιορίσει τους γεωπολιτικούς κινδύνους και να αποκαταστήσει πιο ομαλές ενεργειακές ροές στην παγκόσμια αγορά.

Παράλληλα, η αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου λειτούργησε υποστηρικτικά για τις μετοχές, καθώς οι αγορές θεωρούν ότι χαμηλότερο ενεργειακό κόστος μπορεί να μειώσει τις πληθωριστικές πιέσεις και να διευκολύνει τη νομισματική πολιτική της Federal Reserve (Ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ).

Θετικά λειτούργησε και η υποχώρηση των αποδόσεων στα αμερικανικά ομόλογα, στοιχείο που ενίσχυσε τη διάθεση των επενδυτών για τοποθετήσεις σε μετοχές, κυρίως στον τεχνολογικό κλάδο και στις εταιρείες υψηλής ανάπτυξης.

Ωστόσο, οι αναλυτές του Marketwatch επισημαίνουν ότι η μεταβλητότητα παραμένει αυξημένη, καθώς η αγορά συνεχίζει να παρακολουθεί στενά κάθε εξέλιξη γύρω από τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν. Το τελευταίο διάστημα, άλλωστε, οι αγορές έχουν αντιδράσει έντονα τόσο σε θετικά όσο και σε αρνητικά μηνύματα από το γεωπολιτικό μέτωπο, με το πετρέλαιο και τις μετοχές να αλλάζουν συχνά κατεύθυνση μέσα στην ίδια συνεδρίαση.

Παρά τις ανησυχίες, η εικόνα που κυριαρχεί αυτή τη στιγμή στη Wall Street είναι ότι οι επενδυτές ποντάρουν σε σταθεροποίηση του διεθνούς κλίματος, γεγονός που διατηρεί ισχυρή τη δυναμική των αμερικανικών μετοχών.