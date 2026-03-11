Συμβαίνει τώρα:
Αγορές

Wall Street: Υποχώρηση στα συμβόλαια Dow Jones και S&P 500, στήριξη από ενέργεια και τεχνολογία

Η αγορά δέχθηκε πιέσεις κατά τη διάρκεια των εκτεταμένων συναλλαγών, καθώς οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν την άνοδό τους
Wall Street
REUTERS / Brendan McDermid

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των μετοχών υποχώρησαν στο σημερινό (11.3.2026) κλείσιμο της Wall Street, μετά τον βιομηχανικό μέσο όρο του Dow Jones που κατέγραψε δεύτερη ημέρα ζημιών και η άνοδος των τιμών του πετρελαίου κράτησε τους επενδυτές σε αγωνία.

Συγκεκριμένα, στο σημερινό κλείσιμο της Wall Street, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow υποχώρησαν κατά 0,61%. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 έχασε 0,8%, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq κέρδισε κατά 0,08%. Η αγορά δέχθηκε πιέσεις κατά τη διάρκεια των εκτεταμένων συναλλαγών, καθώς οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν την άνοδό τους: τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediateτελευταία είχαν άνοδο περίπου 5%.

Στην τακτική συνεδρίαση, ο S&P 500 και ο Dow, που αποτελείται από 30 μετοχές, υποχώρησε, ενώ ο Nasdaq, οι τομείς της ενέργειας, της τεχνολογίας και των υπηρεσιών επικοινωνιών ήταν οι μόνοι που έκλεισαν σε θετικό έδαφος, με επικεφαλής τα κέρδη του γίγαντα υποδομών τεχνητής νοημοσύνης Oracle.και εταιρείες διυλιστηρίων Valero Energyκαι Marathon Petroleum, σύμφωνα με το Cnbc.

Οι επενδυτές παρέμειναν επιφυλακτικοί για τον αντίκτυπο του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν στις τιμές του πετρελαίου καθ′ όλη τη διάρκεια της ημέρας, καθώς το υψηλότερο κόστος πυροδοτεί φόβους για πληθωρισμό. Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι θα αξιοποιήσει το Στρατηγικό Αποθεματικό Πετρελαίου για να μειώσει το κόστος ενέργειας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αγορές
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
138
74
63
57
57
Αγορές: Περισσότερα άρθρα
Βουτιά κάτω από τα 90 δολάρια στο πετρέλαιο και δυναμική αντίδραση στα χρηματιστήρια φέρνουν οι προσδοκίες για το «τέλος» του πολέμου
Παγκόσμια ανακούφιση επικρατεί σήμερα (10.3.2026) στις διεθνείς αγορές, με την τιμή του πετρελαίου να υποχωρεί και τα χρηματιστήρια να καταγράφουν...
Rise in gasoline prices concept with double exposure of digital screen with financial chart graphs and oil pumps on a field
Newsit logo
Newsit logo