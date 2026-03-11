Wall Street: Υποχώρηση στα συμβόλαια Dow Jones και S&P 500, στήριξη από ενέργεια και τεχνολογία

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των μετοχών υποχώρησαν στο σημερινό (11.3.2026) κλείσιμο της Wall Street, μετά τον βιομηχανικό μέσο όρο του Dow Jones που κατέγραψε δεύτερη ημέρα ζημιών και η άνοδος των τιμών του πετρελαίου κράτησε τους επενδυτές σε αγωνία.

Συγκεκριμένα, στο σημερινό κλείσιμο της Wall Street, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow υποχώρησαν κατά 0,61%. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 έχασε 0,8%, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq κέρδισε κατά 0,08%. Η αγορά δέχθηκε πιέσεις κατά τη διάρκεια των εκτεταμένων συναλλαγών, καθώς οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν την άνοδό τους: τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediateτελευταία είχαν άνοδο περίπου 5%.

Στην τακτική συνεδρίαση, ο S&P 500 και ο Dow, που αποτελείται από 30 μετοχές, υποχώρησε, ενώ ο Nasdaq, οι τομείς της ενέργειας, της τεχνολογίας και των υπηρεσιών επικοινωνιών ήταν οι μόνοι που έκλεισαν σε θετικό έδαφος, με επικεφαλής τα κέρδη του γίγαντα υποδομών τεχνητής νοημοσύνης Oracle.και εταιρείες διυλιστηρίων Valero Energyκαι Marathon Petroleum, σύμφωνα με το Cnbc.

Οι επενδυτές παρέμειναν επιφυλακτικοί για τον αντίκτυπο του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν στις τιμές του πετρελαίου καθ′ όλη τη διάρκεια της ημέρας, καθώς το υψηλότερο κόστος πυροδοτεί φόβους για πληθωρισμό. Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι θα αξιοποιήσει το Στρατηγικό Αποθεματικό Πετρελαίου για να μειώσει το κόστος ενέργειας.