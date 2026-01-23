Wall Strret: Μικρές μεταβολές για τους δείκτες στο κλείσιμο της εβδομάδας

Μικτές τάσεις παρουσίασαν οι μετοχές στη Wall Street σήμερα Παρασκευή (23.1.2025), καθώς ο δείκτης Nasdaq ήταν έτοιμος να επεκτείνει τα τελευταία κέρδη του εν μέσω της χαλάρωσης των γεωπολιτικών ανησυχιών, ενώ ο S&P 500 και ο Dow Jones παρουσίασαν υποδεέστερες επιδόσεις.

Ο Nasdaq, με μεγάλη συμμετοχή εταιρειών τεχνολογίας, σημείωσε άνοδο 0,28% και έκλεισε στα 23.501,24, ενώ ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,03% και έκλεισε στα 6.915,61. Ο τεχνολογικός Dow Jones, με μετοχές blue chip, έχασε 285,30 μονάδες, ή 0,58%, κλείνοντας στα 49.098,71. Η πτώση κατά σχεδόν 4% της Goldman Sachs επηρέασε αρνητικά τον δείκτη των 30 μετοχών.

Η Nvidia και η Advanced Micro Devices ήταν μεταξύ των εταιρειών που στήριξαν τον Nasdaq και τον S&P 500, σημειώνοντας άνοδο 1,5% και 2,3% αντίστοιχα. Οι κινήσεις αυτές έρχονται καθώς άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα δήλωσαν στο CNBC ότι ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Jensen Huang, σχεδιάζει να επισκεφθεί την Κίνα τις επόμενες ημέρες. Άλλες εταιρείες τεχνολογίας, όπως η Microsoft, σημείωσαν επίσης άνοδο.

Αντίθετα, οι μετοχές της Intel έπεσαν κατά 17% μετά την ανακοίνωση των απογοητευτικών προοπτικών για το πρώτο τρίμηνο από τον κατασκευαστή μικροεπεξεργαστών.

Οι τρεις κύριοι δείκτες σημείωσαν άνοδο για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση χθες Πέμπτη, καθώς οι επενδυτές καθησυχάστηκαν από τις ειδήσεις για την χαλάρωση των εμπορικών εντάσεων και του γεωπολιτικού κινδύνου.