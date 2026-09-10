Χρηματιστήρια: Άτολμη αντίδραση στην Αθήνα, μικτές τάσεις στις ευρωαγορές

Σταθεροποιητικές τάσεις επικρατούν στο ελληνικό χρηματιστήριο, Euronext Athens, ενώ μικτή είναι η εικόνα στις αγορές μετοχών της Ευρώπης κατά τις πρώτες ώρες συναλλαγών της Πέμπτης (10.9.2026).

Ειδικότερα, Γενικός Δείκτης στο Euronext Athens ακολουθεί διακυμάνσεις στα επίπεδα των 2.700 μονάδων ενώ οι μετοχές στην Ευρώπη αναζητούν κατεύθυνση, μετά τις χθεσινές πιέσεις στον απόηχο της ανόδου του πετρελαίου.

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Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE ενισχύεται οριακά. Μετοχές όπως η Motor Oil και η HELLENiQ Energy, λόγω της ανόδου που προηγήθηκε, βρίσκονται στο επίκεντρο ρευστοποιήσεων κερδών. Αντίθετα ανοδικά κινούνται δεικτοβαρείς μετοχές όπως η Eθνική Τράπεζα, η Optimabank, ΓΕΚ Τέρνα, η ΔΕΗ, ο ΔΑΑ, η ΕΥΔΑΠ, η ElvalHalcor, Dimand κ.α..

Στην μεσαία κεφαλαιοποίηση δεν υπάρχει ουσιαστικό ενδιαφέρον και ο δείκτης υποχωρεί οριακά στο μεγαλύτερο μέρος της διαδικασίας.

Συνολικά, 42 μετοχές σημειώνουν κέρδη, 47 κινούνται πτωτικά ενώ 22 είναι αμετάβλητες ενώ σε υψηλά επίπεδα κινείται η αξία των συναλλαγών ξεπερνά ήδη τα 100 εκατ. ευρώ.

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Μικτές τάσεις στις ευρωαγορές

Την ίδια ώρα σταθεροποιητικά κινούνται οι ευρωπαϊκές μετοχές στις πρώτες ώρες συναλλαγών της Πέμπτης (10.9.2026), μετά τη χθεσινή βουτιά, με την προσοχή των επενδυτών να είναι στραμμένη στη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όπου αναμένεται αύξηση των επιτοκίων.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει οριακή άνοδο. Ο γερμανικός DAX επιχειρεί σταθεροποίηση στα χθεσινά επίπεδα, ο βρετανικός FTSE διολισθαίνει με απώλειες γύρω στο 0,5% ενώ ο CAC 40 στο Παρίσι ενισχύεται όπως και οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες σε Ιταλία και Ισπανία.

Στην προηγούμενη συνεδρίαση, οι ευρωπαϊκές μετοχές σημείωσαν βουτιά 1,4% ύστερα από την άνοδο του πετρελαίου Brent πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Ιούλιο, τάση που συνεχίζεται.