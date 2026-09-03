Αναταράξεις στην αγορά πετρελαίου με φόντο την κρίση στη Μέση Ανατολή – Το Brent πάνω από τα 95 δολάρια

Σε υψηλά επίπεδα σταθεροποιούνται οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, σε συνέχεια τριών ανοδικών συνεδριάσεων με φόντο την κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.

Το αργό πετρέλαιο Brent παραμένει πάνω από τα 95 δολάρια το βαρέλι στις συναλλαγές της Πέμπτης (3.9.2026), καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις ανανεωμένες εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, παράλληλα με τις προσπάθειες για άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

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Στο ίδιο μοτίβο κινείται και το αμερικανικού τύπου αργό WTI που διαπραγματεύεται σε τιμές άνω των 90 δολαρίων το βαρέλι.

Εντωμεταξύ, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι τελευταίες επιθέσεις στο Ιράν θα είναι βραχύβιες, παρά το γεγονός ότι οι ΗΠΑ είναι σε ετοιμότητα για περαιτέρω επιθέσεις, ενώ επανέλαβε τους ισχυρισμούς ότι οι ΗΠΑ ελέγχουν τον Πορθμό του Ορμούζ.

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις σε ιρανικούς στόχους γύρω από τη στρατηγική πλωτή οδό των Στενών του Ορμούζ αυτή την εβδομάδα μετά από περίπου ένα μήνα σχετικής ηρεμίας, ωθώντας την Τεχεράνη να αντιδράσει με drones και πυραύλους με στόχο αμερικανικές βάσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή.

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Πάντως, παρά τις ανανεωμένες εχθροπραξίες, οι αποστολές αργού πετρελαίου συνέχισαν να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ με εκτιμώμενο μέσο όρο 8 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.

Επίσης, επίσημα στοιχεία των ΗΠΑ έδειξαν ότι τα αποθέματα αργού πετρελαίου μειώθηκαν κατά 4,5 εκατομμύρια βαρέλια την περασμένη εβδομάδα, σηματοδοτώντας πτώση, για πρώτη φορά από τα τέλη Ιουλίου.