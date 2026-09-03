Το φυσικό αέριο στα υψηλότερα επίπεδα από το 2023

Το φυσικό αέριο στην Ευρώπη κινείται σταθεροποιητικά στη συνεδρίαση της Πέμπτης (3.9.2026) έχοντας φτάσει στην προηγούμενη συνεδρίαση σε υψηλό τριετίας, στα υψηλότερα επίπεδα από το 2023 με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο εδραιώνεται στην περιοχή των 74 δολαρίων ανά MWh, καθώς οι επενδυτές σταθμίζουν τον κίνδυνο περαιτέρω διαταραχών στον εφοδιασμό εν μέσω των νέων στρατιωτικών επιθέσεων στη Μέση Ανατολή που ανταλλάσσουν ΗΠΑ και Ιράν.

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Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η νέα εκστρατεία κατά του Ιράν δεν θα διαρκέσει πολύ, αλλά προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να αντιμετωπίσει σοβαρές επιθέσεις εάν η διαμάχη για τα Στενά του Ορμούζ παραμείνει σε εκκρεμότητα.

Η τελευταία κλιμάκωση σηματοδότησε την πιο έντονη ανταλλαγή επιθέσεων μεταξύ των δύο πλευρών από τον Ιούλιο, καθώς καμία από τις δύο πλευρές δεν είναι διατεθειμένη να παραχωρήσει τον έλεγχο της στρατηγικής πλωτής οδού.

Περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου LNG διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες μέσω της συγκεκριμένης οδού, κυρίως από το Κατάρ. Με την χειμερινή περίοδο θέρμανσης να πλησιάζει και τα επίπεδα αποθήκευσης φυσικού αερίου στην Ευρώπη (γύρω στο 63%) να παραμένουν κάτω από τα συνήθη εποχιακά επίπεδα, η αγορά παραμένει ιδιαίτερα ευαίσθητη σε οποιαδήποτε παρατεταμένη διακοπή του εφοδιασμού στον Κόλπο.