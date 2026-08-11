Χρηματιστήρια: Η Αθήνα έκλεισε με κέρδη – Οι ευρωαγορές «στο πράσινο»

Με κέρδη ολοκληρώθηκε η σημερινή (11.8.2026) συνεδρίαση στο Euronext Athens, καθώς οι επενδυτές στο χρηματιστήριο της Αθήνας έδειξαν μεγαλύτερη κινητικότητα σε σχέση με τη χθεσινή συνεδρία

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Euronext Athens ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στο +0,29% στις 2.614,44 μονάδες, ενώ συνολικά στο χρηματιστήριο της Αθήνας, 49 μετοχές κινήθηκαν καθοδικά, 59 ανοδικά και 18 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο τζίρος των συναλλαγών κυμάνθηκε στα χαμηλά επίπεδα των 193,9 εκατ. ευρώ.

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Ο τζίρος εκτινάχθηκε στα 307,34 εκατ. ευρώ (έναντι 194,04 εκατ. ευρώ τη Δευτέρα), ενώ διακινήθηκαν 45.804.521 μετοχές. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,36% και ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε οριακά σε ποσοστό 0,06%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (+5,89%), των ΕΛΠΕ (+4,62%), της CrediaBank (+4,26%), της Optima Bank (+2,06%) και της Jumbo (+1,93%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Aktor (-4,10%), της Coca Cola HBC (-1,44%) και της Titan (-1,25%). Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Crediabank, διακινώντας 11.507.508 και 7.602.430 μετοχές αντίστοιχα, ενώ τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 53,54 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 32,25 εκατ. ευρώ.

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Θετικό πρόσημο στην Ευρώπη

Οι ευρωπαϊκές αγορές συνεχίζουν τη συνεδρίαση με μικρές διακυμάνσεις, την ώρα που οι επενδυτές διεθνώς τηρούν στάση αναμονής μέχρι την ανακοίνωση των νεότερων στοιχείων για τις τιμές καταναλωτή στις ΗΠΑ.

Την ίδια στιγμή, το κλίμα αβεβαιότητας που επικρατεί στη Μέση Ανατολή δεν δίνει στους επενδυτές τη δυνατότητα να κινηθούν πιο δυναμικά, παρά τη μικρή μείωση στις τιμές πετρελαίου τις τελευταίες μέρες.

Στα ταμπλό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx σημειώνει κέρδη της τάξης του 0,27% στις 660,05 μονάδες, ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο βρίσκεται στο +0,07% στις 10,862 μονάδες. Ο DAX στη Φρανκφούρτη κινείται στο +0,64% στις 26,492 μονάδες, ο γαλλικός CAC βρίσκεται στο +0,19% στις 8,742 μονάδες. %. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο σημειώνει κέρδη της τάξης του 0,22% στις 53.778 μονάδες ο ισπανικός IBEX 35 βρίσκεται στο +0,34% στις 20,238 μονάδες.