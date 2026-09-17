Χρηματιστήρια: Ισορροπία στις 2.700 μονάδες αναζητά ο ΓΔ στην Αθήνα – Στο «πράσινο» η Ευρώπη

Μικτές τάσεις επικρατούν σήμερα (17.9.2026) στην συνεδρίαση του Euronext Athens, ενώ θετικές διακυμάνσεις καταγράφουν οι τιμές των ευρωπαϊκών μετοχών στις πρώτες ώρες συναλλαγών.

Πιο συγκεκριμένα, παρά την ήπια ανοδική κίνηση του Γενικού Δείκτη Τιμών στο Euronext Athens κατά την έναρξη των συναλλαγών, ο κυριότερος χρηματιστηριακός δείκτης των μετοχών στην Αθήνα κινείται πλέον με αρνητικό πρόσημο κοντά στο 0,30% και ακολουθώντας διακυμάνσεις οριακά χαμηλότερα από τις 2.700 μονάδες.

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Ο δείκτης FTSE της υψηλής κεφαλαιοποιήσεως καταγράφει απώλειες κοντά στο 0,25% και ο δείκτης FTSEM της μεσαίας κεφαλαιοποιήσεως λίγο υψηλότερες κοντά στο 0,30%.

Εκ των επιμέρους τίτλων υψηλής κεφαλαιοποίησης την σημαντικότερη άνοδο τιμής σημειώνει η μετοχή της OPTIMA BANK κοντά στο 2% και του ΔΔΑ στο 1,5%.

Στον αντίποδα τις υψηλότερες απώλειες σημειώνει η μετοχή της ΛΑΜΔΑ, ενώ ρευστοποιήσεις εκδηλώνονται στις μετοχές της CENERGY HOLDINGS και της ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ μετά την άνοδο που προηγήθηκε.

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Εκ των μετοχών που έχουν συναλλαχθεί έως τώρα, οι 39 καταγράφουν άνοδο, οι 55 πτώση ενώ 8 παραμένουν αμετάβλητοι και η αξία συναλλαγών πλησιάζει τα 70 εκατ. ευρώ.

«Σήματα» αισιοδοξίας στην Ευρώπη

Άνοδο καταγράφουν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα (17.9.2026) στο ξεκίνημα των συναλλαγών, με τη διάθεση των επενδυτών για ρίσκο να βρίσκει στήριξη στην υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει άνοδο κοντά στο 0,5%. Επιπλέον, ο βρετανικός δείκτης FTSE σημειώνει άνοδο κοντά στο 0,4% και ο γερμανικός DAX προσεγγίζει το 0,3%.

Οι μετοχές των εταιριών ταξιδιών είναι μεταξύ αυτών με τη μεγαλύτερη άνοδο, μετά την υποχώρηση των τιμών του αργού. Αντίθετα, οι ενεργειακές μετοχές σημειώνουν οριακή πτώση 0,2% καθώς οι τιμές του πετρελαίου διεύρυναν τις απώλειές τους για δεύτερη μέρα, αν και το Brent συνέχισε να κινείται κοντά στα 105 δολάρια.