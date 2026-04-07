Χρηματιστήρια: «Κόντρα» στο ρεύμα κινήθηκε η Αθήνα, με κέρδη 1,25% για το ΓΔ – Στο «κόκκινο» η Ευρώπη

Ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή (7.4.2026) συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά τη διήμερη αργία λόγω του Πάσχα των Καθολικών, έχοντας όμως απωλέσει ένα μέρος από τα αρχικά τους κέρδη.

Η αξία των συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανήλθε στα 285,14 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 47.432.132 μετοχές.

Πτωτικά κινούνται τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και η Wall Street, εν αναμονή της λήξης του τελεσιγράφου Τραμπ προς το Ιράν, καθώς υπάρχουν ανησυχίες για κλιμάκωση των συγκρούσεων. Λίγο πριν την ολοκλήρωση των συναλλαγών ο δείκτης CAC 40 στο Παρίσι σημείωνει απώλειες 0,7% ενώ ξεπερνούν το 1% οι απώλειες του DAX.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.144,71 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,25%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.160,28 μονάδες (+1,98%). Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,31%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,61%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Allwyn (+4,05%), της Eurobank (+3,64%), της Εθνικής (+2,67%) και των ΕΛΠΕ (+1,90%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Τιτάν (-1,36%), του ΟΛΠ (-1,33%), του ΔΑΑ (-1,15%) και του ΟΤΕ (-0,97%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 9.732.249 και 9.561.841 μετοχές, αντιστοίχως. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 54,43 εκατ. ευρώ και της Εθνικής με 43,08 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 69 μετοχές, 47 πτωτικά και 10 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Τρία ‘Αλφα (κ) (+29,63%) και Alpha Trust (+13,96%). Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Flexopack (-4,46%) και Fais (-4,15%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής: