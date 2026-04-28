Απώλειες για τον Γενικό Δείκτη, πιέσεις στις ευρωπαϊκές αγορές και μικτή εικόνα στη Wall Street από το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν

Με πτώση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών σήμερα (28.4.2026) στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς δεν κατόρθωσαν να διατηρήσουν τα μικρά αρχικά τους κέρδη, ενώ πτωτικά κινήθηκαν και οι ευρωπαϊκές αγορές, με το αδιέξοδο γύρω από τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν να συνεχίζεται.

Στο ελληνικό χρηματιστήριο, ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.203,09 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,85%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.229,85 μονάδες (+0,35%) και κατώτερη τιμή στις 2.203,08 μονάδες (-0,85%). Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 205,04 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 31.838.141 μετοχές. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,84%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 1,59%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Coca Cola HBC (+0,93%), της Motor Oil (+0,80%) και της Κύπρου (+0,33%). Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Aegean Airlines (-6,90%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-2,62%), της Alpha Bank (-2,48%), της Allwyn(-2,40%) και της Elvalhalcor (-1,88%). Οι μετοχές της Aegean Airlines διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα ύψους 0,90 ευρώ ανά μετοχή.

Με διακυμάνσεις κινήθηκαν σήμερα ευρωπαϊκές αγορές, καθώς οι επενδυτές περίμεναν την απάντηση της Ουάσιγκτον στις ειρηνευτικές προτάσεις του Ιράν και αντέδρασαν στις ανακοινώσεις αποτελεσμάτων αρκετών εταιρειών. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει πτώση 0,50% οδεύοντας στο κλείσιμο, με τα περισσότερα χρηματιστήρια να κλείνουν με αρνητικά πρόσημα.

Μικτή η τάση στη Wall Street, με τον S&P 500 και τον Nasdaq να υποχωρούν μετά τα χθεσινά υψηλά, επηρεασμένοι αρνητικά από την σημερινή έκθεση που υπογράμμιζε την αδυναμία της OpenAI, καθώς και από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου. Ο βιομηχανικός Dow Jones από την άλλη σημειώνει οριακή άνοδο 20 μονάδων, ή 0,1%, ωθούμενος από την άνοδο άνω του 5% στις μετοχές της Coca-Cola, καθώς η εταιρεία ανακοίνωσε κέρδη καλύτερα από τα αναμενόμενα.