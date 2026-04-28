Οι αγορές αναζητούν κατεύθυνση: Μεικτή εικόνα στην Ευρώπη, οριακές διακυμάνσεις του ΓΔ στην Αθήνα

Προβάδισμα για τους πωλητές στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τον ΓΔ να ανοίγει με μικρές απώλειες, στη σημερινή (28.4.2026) συνεδρίαση.

Η αξία των συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανέρχεται στα 13,59 εκατ. ευρώ. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές του ΟΛΠ (+0,97%), της Κύπρου (+0,93%) καi της Μetlen (+0,91%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Aegean Airlines (-7,14%), της Viohalco (-0,95%) και της Aktor (-0,54%).

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.227,14 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,23%. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,25%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,07%.

Ανοδικά κινούνται 36 μετοχές, 40 πτωτικά και 15 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Δάϊος Πλαστικά (+3,56%) και Lavipharm (+2,62%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Aegean Airlines (-7,14%) και Μύλοι Λούλη (-2,82%).

Οι μετοχές της Aegean Airlines διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα ύψους 0,90 ευρώ ανά μετοχή.

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Μεικτά πρόσημα σημείωσαν οι ευρωπαϊκές μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών καθώς οι επενδυτές επικεντρώνουν την προσοχή τους αυτή την εβδομάδα στις συνεδριάσεις κεντρικών τραπεζών και την ανακοίνωση οικονομικών εταιρικών αποτελεσμάτων.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει πτώση 0,04%. Ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου ανεβαίνει κατά 0,15%, ο DAX στη Φρανκφούρτη χάνει 0,06% και ο γαλλικός CAC 0,04%. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο αυξάνεται κατά 0,85% και ο ισπανικός IBEX 35 κατά 0,83%.

Η επιφυλακτικότητα μεταξύ των επενδυτών αυξήθηκε αφότου Αμερικανοί αξιωματούχοι άφησαν να εννοηθεί ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ήταν δυσαρεστημένος με την τελευταία πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου.