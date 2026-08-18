Χρηματιστήρια: Συνεδρίαση με απώλειες στην Αθήνα – Πτώση στις ευρωαγορές

Με απώλειες ολοκληρώθηκε η σημερινή (19.8.2026) συνεδρίαση στο Euronext Athens, καθώς οι επενδυτές στο χρηματιστήριο της Αθήνας, με φόντο τις αυξημένες τιμές του πετρελαίου.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Euronext Athens ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στο -0,49% στις 2.617,02 μονάδες, αλλά δεν φάνηκε σε κάποιο σημείο της ημέρας ότι το χρηματιστήριο στην Αθήνα θα έπεφτε κάτω από τις 2.600 μονάδες.

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Ο τζίρος έφτασε στα 235,89 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 32.681.360 μετοχές. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,51%, και ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,71%.

Από τις μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Optima Bank (+2,73%), των ΕΛΠΕ (+2,67%), της Κύπρου (+1,21%), της Motor Oil (+1,16%) και της ΕΥΔΑΠ (+1,03%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Viohalco (-3,46%), της Alpha Bank (-3,12%), της CrediaBank (-2,66%) και Jumbo (-1,12%). Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 6.972.706 και 6.959.849 μετοχές, αντιστοίχως.

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Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 31,72 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 31,70 εκατ. ευρώ, ενώ ανοδικά κινήθηκαν 36 μετοχές, 67 πτωτικά και 21 παρέμειναν σταθερές.

Η Μέση Ανατολή ρίχνει και την Ευρώπη

Με μικρές απώλειες κινούνται και τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να παρουσιάζονται διστακτικοί από τη σταδιακή αύξηση της τιμής του πετρελαίου, αλλά και τις αντικρουόμενες τοποθετήσεις περί ειρηνευτικών συνομιλιών ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ

Στα ταμπλό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx σημειώνει απώλειες της τάξης του 0,63% στις 652,97 μονάδες, ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο βρίσκεται στο +0,24% στις 10,746 μονάδες. Ο DAX στη Φρανκφούρτη κινείται στο -0,65% στις 26,164 μονάδες, ο γαλλικός CAC βρίσκεται στο -0,65% στις 8,525 μονάδες. %. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο σημειώνει απώλειες της τάξης του 0,82% στις 53.147 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 βρίσκεται στο -0,02% στις 19,979 μονάδες.