Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοιγμα με οριακή άνοδο 0,06% – Ήπια ανοδική κίνηση και στις ευρωαγορές

Περιορισμένες διακυμάνσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής (26.1.2026) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η αξία των συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανέρχεται στα 15,67εκατ. ευρώ. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,12%), της Σαράντης (+0,45%) και των ΕΛΠΕ (+0,35%).

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.266,57 μονάδες σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,06%. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,08%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,22%.

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Optima Bank (-1,33%), του ΟΤΕ (-0,85%) και της Motor Oil (-0,79%).

Ανοδικά κινούνται 38 μετοχές, 42 πτωτικά και 11 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Lavipharm (+3,85%) και Εβροφάρμα (+3,20%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Προοδευτική (-5,16%) και Mermeren (-4,57%).

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια

Ήπιας ανοδική κίνηση σημείωσαν και οι ευρωαγορές στο σημερινό ξεκίνημα των συναλλαγών.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει άνοδο 0,33%. Ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου κινείται αρνητικά κατά 0,03%, ο γερμανικός DAX χάνει 0,10% και ο γαλλικός CAC 0,94%. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο σημειώνει επίσης πτώση 0,22% και ο ισπανικός IBEX 35 κερδίζει 0,43%.

