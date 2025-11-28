Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοιγμα με πτώση 0,27% – Οριακές μεταβολές στις ευρωαγορές

Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής (28.11.2025) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 8,85 εκατ. ευρώ. O Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.094,07 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,27%. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (+0,70%), του ΟΛΠ (+0,63%), του ΟΠΑΠ (+0,40%) και της Jumbo (+0,37%).

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,32%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,48%.

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της ΔΕΗ (-0,79%), της Aktor (-0,75%), της Coca Cola HBC (-0,69%) και της Optima Bank (-0,64%).

Ανοδικά κινούνται 39 μετοχές, 35 πτωτικά και 19 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Τρία ‘Αλφα (κ) (+8,26%) και Mevaco (+2,92%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Δάϊος Πλαστικά (-2,11%) και Fais Group (-1,17%).

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια – Οριακές μεταβολές στις ευρωαγορές

Οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές εμφανίζουν οριακές μεταβολές στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Πιο συγκεκριμένα οι βασικοί ευρωπαϊκοί δείκτες κινούνται ως εξής:

FTSE 100 (Λονδίνο): +0.11%

DAX (Φρανκφούρτη): -0.13%

CAC 40 (Παρίσι): -0.01%

FTSE MIB (Μιλάνο): -0.15%

IBEX 35 (Μαδρίτη): -0.14%

Stoxx 600 (Ευρώπη): -0.07%