Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοιγμα με πτώση 0,34% – Θετικό κλίμα στις ευρωαγορές

Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής (3.12.2025) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η αξία των συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανήλθε στα 15,45 εκατ. ευρώ. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Viohalco (+2,49%), Lamda Developemnt (+1,28%), του ΔΑΑ (+0,59%) και της Alpha Bank (+0,52%).

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.100,73 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,34%. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,41%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,44%.

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Eurobank (-1,535), της Κύπρου (-1,00%) και της Εθνικής (-0,95%).

Ανοδικά κινούνται 46 μετοχές, 22 πτωτικά και 20 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Μουζάκης (κ) (+7,27%) και Κυριακούλης (+4,65%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Εβροφάρμα (-2,56%) και Ίλυδα (-1,62%).

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια – Θετικό κλίμα στις ευρωαγορές

Οι βασικοί ευρωπαϊκοί χρηματιστηριακοί δείκτες κατέγραψαν γενική άνοδο, με εξαίρεση FTSE MIB (Μιλάνο) που υποχώρησε ελαφρώς.

Πιο συγκεκριμένα οι βασικοί ευρωπαϊκοί δείκτες κινούνται ως εξής:

FTSE 100 (Λονδίνο): -0.04%

DAX (Φρανκφούρτη): +0.33%

CAC 40 (Παρίσι): +0.19%

FTSE MIB (Μιλάνο): +0.63%

IBEX 35 (Μαδρίτη): +1.23%

Stoxx 600 (Ευρώπη): +0.36%