Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοιγμα με πτώση 0,51% – Πτώση στις ευρωαγορές με ρευστοποιήσεις στις τράπεζες

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 31,89 εκατ. ευρώ
Στιγμιότυπο από το Χρηματιστήριο της Αθήνας
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής (21.1.2026) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η αξία των συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανέρχεται στα 31,89 εκατ. ευρώ. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,73%), της Jumbo (+0,71%) και της Optima (+0,38%).

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.205,11 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,51%. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,75%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,14%.

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Πειραιώς (-1,22%), της Εθνικής (-1,12%) και της Eurobank (-0,59%).

Ανοδικά κινούνται 38 μετοχές, 42 πτωτικά και 19 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Λάνακαμ(κ) (+7,3%,) και Medicon (+3,86%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Μουζάκης (-9,52%) και Mermeren (-8,89%).

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια

Πτωτικά κινούνται και οι ευρωπαϊκές αγορές, με τις τραπεζικές μετοχές να βρίσκονται στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει πτώση 0,17%. Ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου κινείται θετικά κατά 0,06%, ο γερμανικός DAX χάνει 0,35% και ο γαλλικός CAC 0,07%. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο σημειώνει επίσης πτώση 0,58% και ο ισπανικός IBEX 35 χάνει 0,32%.

