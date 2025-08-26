Χρηματιστήριο Αθηνών: Αρνητικές τάσεις στο άνοιγμα με πτώση 1,37% – Αρνητικό κλίμα και στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο σημερινό άνοιγμα, με την αγορά να υποχωρεί κάτω από τα επίπεδα των 2.100 μονάδων.

O Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.087,13 μονάδες σημειώνοντας απώλειες 1,37%. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 20,45 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 1,44%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,49%. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor (+0,37%) και της Optima (+0,25%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Coca Cola HBC (-2,91%), της Alpha Bank (-2,62%), της Εθνικής (-1,92%), της ΔΕΗ (-1,77%), της ΕΥΔΑΠ (-1,66%), της Eurobank (-1,38%) και της Viohalco (-1,33%).

Ανοδικά κινούνται 17 μετοχές, 70 πτωτικά και 10 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) (+5,85%) και Δρομέας (+2,97%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Μύλοι Σαραντόπουλος (-8,41%) και Τρία ‘Αλφα(κ) (-2,96%).

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια – Αρνητικές τάσεις με φόντο τη πολιτική κρίση στη Γαλλία

Αρνητικό κλίμα επικρατεί και στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τις μεγαλύτερες απώλειες να καταγράφει ο γαλλικός Cac 40, με τις αγορές να επηρεάζονται αρνητικά από τη νέα πολιτική κρίση στη Γαλλία, αλλά και από την παρέμβαση του Αμερικανού προέδρου στη Fed και την απόλυση του μέλους του Δ.Σ της Fed, Λίζα Κουκ.

Πιο συγκεκριμένα οι βασικοί ευρωπαϊκοί δείκτες κινούνται ως εξής:

FTSE 100 (Λονδίνο): -0,75%

DAX (Φρανκφούρτη): -0,54%

CAC 40 (Παρίσι): -2,19%

FTSE MIB (Μιλάνο): -1,15%

IBEX 35 (Μαδρίτη): -0,87%

Stoxx 600 (Ευρώπη): -0,86%