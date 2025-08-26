Ο Ντόναλντ Τραμπ απέλυσε τη διοικήτρια της Fed, Λίζα Κουκ: Πρόκειται για την πρώτη απόλυση διοικητή της Τράπεζας μετά από 111 χρόνια

Αιφνιδιαστική και τολμηρή η κίνηση του Ντόναλντ Τραμπ να απομακρύνει από τα καθήκοντά της την Λίζα Κουκ, διοικήτρια της Fed, της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ήδη κατηγορηθεί ότι προσπαθεί να ελέγξει τον θεσμό που θεωρείται ανεξάρτητος.

Με επιστολή προς την Λίζα Κουκ –που προφανώς την δημοσίευσε και στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ έδειξε την «πόρτα» στην διοικήτρια της Fed, λόγω των κατηγοριών για απάτη σχετικά με στεγαστικά δάνεια.

Ο Μπιλ Παλτ, διορισμένος από τον Ντόναλντ Τραμπ στην υπηρεσία που ρυθμίζει τις υποθήκες (FHFA), ισχυρίστηκε ότι η Κουκ είχε δηλώσει 2 κύριες κατοικίες το 2021 για να πάρει καλύτερους όρους υποθήκης.

Τα επιτόκια υποθηκών είναι συχνά υψηλότερα για δεύτερες κατοικίες ή για κατοικίες που αγοράζονται για ενοικίαση.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ανακοινώσει ότι σκοπεύει να διερευνήσει αυτές τις κατηγορίες.

Η ανακοίνωση ήρθε λίγες μέρες μετά την δήλωση της Κουκ ότι δεν θα αποχωρήσει από το 7μελές διοικητικό συμβούλιο της Fed, παρά το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προηγουμένως ζητήσει την παραίτησή της.

«Δεν έχω καμία πρόθεση να εξαναγκαστώ να παραιτηθώ από τη θέση μου λόγω ερωτημάτων που τέθηκαν σε μία ανάρτηση στο διαδίκτυο. Έχω, ωστόσο, την πρόθεση να αντιμετωπίσω σοβαρά οποιαδήποτε ερωτήματα σχετικά με το οικονομικό μου παρελθόν, ως μέλος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, και γι’ αυτό προετοιμάζομαι να συγκεντρώσω όλα τα απαραίτητα στοιχεία», είχε δηλώσει.

Οι Δημοκρατικοί της Γερουσίας εξέφρασαν την υποστήριξή τους προς την Λίζα Κουκ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η απόλυση της Λίζα Κουκ ήταν συνταγματική, ακόμη και αν αυτό θα εγείρει ερωτήματα σχετικά με τον έλεγχο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας ως ανεξάρτητου φορέα.

Η απόλυση είναι πιθανό να προκαλέσει νομική διαμάχη και η πρώην διοικήτρια της τράπεζας θα μπορούσε να παραμείνει στη θέση της ενώ η υπόθεση εκκρεμεί. θιγόμενο μέρος.

Η απομάκρυνση της διοικήτριας της τράπεζας είναι το πρώτο περιστατικό στην 111ετή ιστορία της κεντρικής τράπεζας που πρόεδρος των ΗΠΑ απομακρύνει μέλος του διοικητικού της συμβουλίου.

Η προσπάθεια του Ντόναλντ Τραμπ να επιβληθεί στη Fed

Με αυτήν την κίνηση, η κυβέρνηση των ΗΠΑ προσπαθεί να αναλάβει τον έλεγχο ενός από τους λίγους ανεξάρτητους οργανισμούς που απομένουν στην Ουάσινγκτον. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επιτεθεί αρκετές φορές στον πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ, επειδή δεν μείωσε τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια και μάλιστα απείλησε να τον απολύσει.

Η απομάκρυνση της Λίζας Κουκ από το διοικητικό συμβούλιο της Fed θα έδινε στον Ντόναλντ Τραμπ την ευκαιρία να διορίσει έναν πρόεδρο της επιλογής του. Στο παρελθόν έχει δηλώσει ότι θα διορίσει μόνο αξιωματούχους που θα υποστηρίξουν τη μείωση των επιτοκίων.

Ο Πάουελ ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι η Fed ενδέχεται να μειώσει σύντομα τα επιτόκια, ακόμη και αν οι κίνδυνοι πληθωρισμού παραμένουν μέτριοι. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα μπορεί να αντικαταστήσει τον Πάουελ τον Μάιο του 2026, όταν λήγει η θητεία του.

Ωστόσο, 12 μέλη της επιτροπής καθορισμού επιτοκίων της Fed έχουν δικαίωμα ψήφου για την αύξηση ή τη μείωση των επιτοκίων, οπότε ακόμη και η αντικατάσταση του προέδρου ενδέχεται να μην εγγυάται ότι η πολιτική της Fed θα αλλάξει όπως επιθυμεί ο Αμερικανός.