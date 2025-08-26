Κλιμακώνει τις ανησυχίες των επενδυτών η όξυνση της πολιτικής κρίσης στη Γαλλία

Συνεχίζεται η ανησυχία στους κύκλους των επενδυτών σε σχέση με τη βιωσιμότητα της κυβέρνησης του Φρανσουά Μπαϊρού στη Γαλλία μετά το αίτημα του τελευταίου για ψήφο εμπιστοσύνης.

Το ακροδεξιό κόμμα Εθνικός Συναγερμός, η αριστερή Γαλλία Ανυπότακτη και οι Πράσινοι δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν κατά της πρότασης της 8ης Σεπτεμβρίου, ενώ οι Σοσιαλιστές δήλωσαν ότι δεν θα υποστηρίξουν την κυβέρνηση. Εάν η πλειοψηφία των βουλευτών ψηφίσει κατά του Μπαϊρού, θα αναγκαστεί να υποβάλει την παραίτηση της κυβέρνησής του, γεγονός που θα κλιμακώσει την αγωνία των επενδυτών ιδίως στην αγορά ομολόγων. Η αποτυχία μιας άλλης γαλλικής κυβέρνησης – του προηγούμενου πρωθυπουργού, Μισέλ Μπαρνιέ, διήρκεσε μόνο 90 ​​ημέρες – θα υπογράμμιζε την εύθραυστη θέση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, του οποίου το κόμμα και οι σύμμαχοί του έχασαν κάθε ίχνος κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας το 2024. Ο Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν Λεπέν, που έγινε το μεγαλύτερο κόμμα στην κάτω βουλή σε αυτήν την ψηφοφορία, ζητά νέες εκλογές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ναι, είναι ένα ρίσκο, αλλά ο υπέρτατος κίνδυνος είναι να μην κάνουμε τίποτα», δήλωσε ο Μπαϊρού στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Παρίσι τη Δευτέρα 25 Αυγούστου. «Δεν υπάρχει έξοδος από αυτή την κατάσταση αν δεν είμαστε γενναίοι».

Η απόδοση του 10ετούς γαλλικού ομολόγου αυξήθηκε κατά εννέα μονάδες βάσης στο 3,51%, οδηγώντας τις απώλειες στην παγκόσμια αγορά ομολόγων. Το ασφάλιστρο δανεισμού της χώρας έναντι της Γερμανίας διευρύνθηκε κατά πέντε μονάδες βάσης κλείνοντας στις 75 μονάδες βάσης, το υψηλότερο από τον Απρίλιο και από 65 στα τέλη Ιουλίου.

Οι αποδόσεις του 10ετούς γαλλικού ομολόγου είναι πλέον από τις υψηλότερες στην ένωση, έχοντας ήδη ξεπεράσει χώρες που κάποτε βρίσκονταν στην καρδιά της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους, όπως η Ελλάδα και η Πορτογαλία. Οι κινήσεις της Δευτέρας 25 Αυγούστου 2025 την άφησαν περίπου οκτώ μονάδες βάσης κάτω από αυτήν της Ιταλίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένα καλάθι μετοχών της Barclays που περιλαμβάνει εταιρείες που είναι περισσότερο εκτεθειμένες σε εγχώριους κινδύνους στη Γαλλία, συμπεριλαμβανομένου του κρατικού προϋπολογισμού, υποχώρησε κατά 2,9% τη Δευτέρα.

Ο Bayrou ζητά ψήφο εμπιστοσύνης σε μια προσπάθεια να εδραιώσει την υποστήριξη, αφού αντιμετώπισε αντιδράσεις κατά των περικοπών δαπανών ύψους 44 δισεκατομμυρίων ευρώ (51 δισεκατομμύρια δολάρια) και των αυξήσεων φόρων, τις οποίες θεωρεί ζωτικής σημασίας για την αποτροπή της καταστροφής για τα δημόσια οικονομικά της Γαλλίας. Πρότεινε επίσης την κατάργηση δύο από τις δημόσιες αργίες της Γαλλίας, προκαλώντας την περιφρόνηση της αντιπολίτευσης.

Ο Μπαϊρού δήλωσε ότι ο Μακρόν συμφώνησε να συγκαλέσει εκ νέου το κοινοβούλιο σε σύνοδο νωρίς, προκειμένου να επιτραπεί στην κυβέρνηση να παρουσιάσει το σχέδιό της και να διεξαχθεί η πρόταση εμπιστοσύνης.

«Προφανώς θα ψηφίσουμε κατά της εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση του Φρανσουά Μπαϊρού», δήλωσε η Λεπέν σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Ο Φρανσουά Μπαϊρού προφανώς δεν έχει καταλάβει ότι οι Γάλλοι έχουν πλήρη επίγνωση της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης στην οποία έχει βυθιστεί η χώρα μας μετά από οκτώ χρόνια Μακρονισμού».

Τα εσωτερικά προβλήματα της Γαλλίας εντείνονται καθώς ο Μακρόν αγωνίζεται στη διεθνή σκηνή. Τον περασμένο μήνα, ο Γάλλος πρόεδρος πήγε στον Λευκό Οίκο με τον Γερμανό Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ, μεταξύ άλλων, για να παρακαλέσει τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να στηρίξει την Ουκρανία. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες βρίσκονται επίσης εν μέσω μιας έντονης εμπορικής διαμάχης με τις ΗΠΑ.

Η αναταραχή στο Παρίσι θέτει υπό αμφισβήτηση το πόσο ακόμη μπορεί να διαρκέσει αυτή η κυβέρνηση και το αν ο Μακρόν θα μπει στον πειρασμό να προκηρύξει νέες πρόωρες βουλευτικές εκλογές για να προσπαθήσει να ενισχύσει την υποστήριξή του.

Οι επόμενες προεδρικές εκλογές της Γαλλίας έχουν προγραμματιστεί για τον Απρίλιο ή στις αρχές Μαΐου 2027. Ο μόνος τρόπος για να αλλάξει αυτό το χρονοδιάγραμμα θα ήταν εάν ο Μακρόν δεν μπορούσε να εκπληρώσει τα καθήκοντά του ή εάν παραιτηθεί, κάτι που έχει δηλώσει ότι δεν θα κάνει πριν από το τέλος της θητείας του.

Ο Μπαϊρού παρουσίασε ένα προκαταρκτικό περίγραμμα του προϋπολογισμού του για το 2026 τον Ιούλιο, σε μια προσπάθεια να συγκεντρώσει υποστήριξη κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών. Φρόντισε να μην κάνει διακοπές, αλλά να παραμείνει κυρίως στο Παρίσι και να ξεκινήσει ένα κανάλι στο YouTube με το όνομα «FB Direct» για να εξηγήσει τις επιλογές του σχετικά με τη φορολογία και τις δαπάνες.

Ωστόσο, οι προσπάθειες δεν έχουν καταφέρει πολλά για να κερδίσουν την κοινή γνώμη και η δημοτικότητα του Μπαϊρού έχει πέσει σε ιστορικά χαμηλά για οποιονδήποτε πρωθυπουργό κατά τη διάρκεια της προεδρίας Μακρόν. Η διαμάχη κινδυνεύει να εξελιχθεί σε διαμαρτυρίες στους δρόμους, καθώς μια έκκληση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να «μπλοκάρουν τα πάντα» στις 10 Σεπτεμβρίου έχει συγκεντρώσει υποστήριξη από αρκετές πολιτικές ομάδες.

«Αν ο δρόμος που επιλέγουμε είναι να προσποιούμαστε ότι το πρόβλημα δεν υπάρχει, δεν θα ξεφύγουμε», είπε ο Μπαϊρού. «Δεν θα ξεφύγουμε ως κράτος και κοινωνία επειδή διακυβεύεται η ελευθερία και η κυριαρχία μας».