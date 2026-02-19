Χρηματιστήριο Αθηνών: Έκλεισε με πτώση, στα 246,72 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή (19.2.2026) συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την αγορά να κλείνει με μεγάλες απώλειες, μετά τη χθεσινή εκρηκτική άνοδο.

Συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε στις 2.275,70 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 2,22%. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 246,72 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 37.723.223 μετοχές.

Επιδεινώνεται διεθνώς το κλίμα με τις μετοχές να υποχωρούν καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν, ενώ ανεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 2,31%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 1,91%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης άνοδο κατέγραψε μόνο η μετοχή της Σαράντης (+1,88%). Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Alpha Bank (-4,39%), της Πειραιώς (-4,26%), της ΔΕΗ (-3,74%), της Aegean Airlines (-3,62%), της Elvalhalcor (-3,13%) και του ΔΑΑ (-2,99%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 10.089.661 και 8.779.149 μετοχές, αντιστοίχως. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 40,39 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 34,95 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 17 μετοχές, 103 πτωτικά και 7 παρέμειναν σταθερές. Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) (+8,33%) και Vidavo (+5,16%). Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Τρία Άλφα(κ) (-10,00%) και Μαθιός Πυρίμαχα (-8,54%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 10,6200 -2,39%

ΚΥΠΡΟΥ: 9,4600 -2,07%

METLEN: 35,5000 -1,55%

OPTIMA: 9,7000 -0,51%

ΤΙΤΑΝ: 52,4000 -0,76%

ALPHA BANK: 3.7200 -4,39%

AEGEAN AIRLINES: 13,8400 -3,62%

VIOHALCO: 13,6600 -0,44%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 34,8000 -0,85%

ΔΑΑ: 11,3700 -2,99%

ΔΕΗ: 18,2600 -3,74%

COCA COLA HBC: 54,0000 -1,01%

ΕΛΠΕ: 9,1000 -0,11%

ELVALHALCOR: 4,6500 -3,13%

ΕΘΝΙΚΗ: 14,3950 -2,74%

ΕΥΔΑΠ: 7,9000 -0.,75%

EUROBANK: 3,9800 -2,50%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,0000 -2,51%

MOTOR OIL: 36,0000 -1,42%

JUMBO: 24,7000 -2,22%

ΟΛΠ: 38,1000 -1,04%

ΟΠΑΠ: 16,1000 -1,23%

ΟΤΕ: 17,0300 -0,41%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 8,1800 -4,26%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 15,1400 +1,88%