Χρηματιστήριο Αθηνών: «Εκτοξεύτηκαν» κατά 6,58% οι μετοχές – Άλμα 9,3 δισ. ευρώ στην κεφαλαιοποίηση

Με «έκρηξη» στις τιμές των μετοχών και στις συναλλαγές υποδέχθηκε το Χρηματιστήριο Αθηνών την επίτευξη εκεχειρίας στη Μέση Ανατολή, με την αγορά να κλείνει πάνω από τα επίπεδα που ήταν πριν την έναρξη του πολέμου.

Μεγάλη αύξηση κατά 9,3 δισ. ευρώ σημείωσε η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς μετοχών του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε σχέση με χθες και είναι κατά 6,7 δισ. ευρώ υψηλότερα από τα επίπεδα που ήταν πριν την έναρξη του πολέμου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άλμα σημειώνουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και η Wall Street, ενώ οι τιμές του πετρελαίου κάνουν «βουτιά» μετριάζοντας τους φόβους για ενεργειακή κρίση, στον απόηχο της συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός για δύο εβδομάδες, ανοίγοντας τον δρόμο για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό των πολεμικών συγκρούσεων.

Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρέθηκαν οι τραπεζικές μετοχές, ο δείκτης των οποίων αυξήθηκε κατά 10,76%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στα υψηλότερα επίπεδα της ημέρας, στις 2.285,92 μονάδες, σημειώνοντας υψηλά κέρδη 6,58%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 526,43 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 96.275.924 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε μεγάλη άνοδο σε ποσοστό 7,03%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 3,40%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Alpha Bank (+13,06%), της Πειραιώς (+12,00%), της Elvalhalcor (+11,94%), της Εθνικής (+10,77%), της Optima Bank (+10,71%), της Eurobank (+9,50%), της Metlen (+8,94%) και της Aegean Airlines (+8,19%).

Αντιθέτως, πτώση σημείωσαν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (-2,02%), της Allwyn (-0,66%) και της Motor Oil (-0,36%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η CrediaBank διακινώντας 29.196.368 και 18.179.846 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 110,32 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 90,48 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 114 μετοχές, 9 πτωτικά και 8 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Alpha Bank (+13,06%) και Πειραιώς (+12,00%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Λεβεντέρης(κ) (-4,79%) και Medicon (-3,23%)

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:10,2600 +3,43%

ALLWYN:15,0500 -0,66%

ΚΥΠΡΟΥ:9,0700 +6,14%

METLEN:37,2800 +8,94%

OPTIMA:9,3000 +10,71%

ΤΙΤΑΝ: 49,2400 +6,44%

ALPHA BANK: 3,8620 +13,06%

AEGEAN AIRLINES: 12,8100 +8,19%

VIOHALCO: 13,6600 +7,39%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 38,4000 +6,96%

ΔΑΑ:10,8400 +4,94%

ΔΕΗ: 19,6400 +3,48%

COCA COLA HBC:50,7000 +4,11%

ΕΛΠΕ: 9,7000 -2,02%

ELVALHALCOR: 3,9850 +11,94%

ΕΘΝΙΚΗ: 14,9100 +10,77%

ΕΥΔΑΠ: 9,4000 +2,17%

EUROBANK: 3,9320 +9,50%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,1700 +4,14%

MOTOR OIL: 38,9000 -0,36%

JUMBO: 23,6600 +3,32%

ΟΛΠ:38,6000 +3,76%

ΟΤΕ:17,7800 +2,77%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 8,4360 +12,00%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 15,4800 +3,34%