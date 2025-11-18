Αγορές

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ισχυρή πτώση άνω του 2% από τις διεθνείς πιέσεις

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.012,51 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες 2,09%
Χρηματιστήριο Αθηνών
Σε κλοιό ισχυρών πιέσεων βρέθηκαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή (18.11.2025) συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την εγχώρια αγορά να επηρεάζεται αρνητικά από την επιδείνωση του διεθνούς επενδυτικού κλίματος. Ισχυρές απώλειες καταγράφουν και οι ευρωπαϊκές αγορές, εν μέσω ανησυχιών για τις υψηλές αποτιμήσεις στον τεχνολογικό κλάδο και της υποχώρησης των προσδοκιών για μείωση των επιτοκίων από τη Fed.

Ειδικότερα, στο ελληνικό χρηματιστήριο ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.012,51 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες 2,09%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.011,85 μονάδες (-2,12%). Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 251,31 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 53.789.169 μετοχές. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 2,17%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 1,37%.

Πτωτικά κινήθηκαν όλες οι μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης και τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Elvalhalcor (-6,96%), της Πειραιώς (-4,26%), της Εθνικής (-3,74%), της Eurobank (-3,54%), της Aegean Airlines (-3,51%) και της LAMDA Development (-3,05%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Intralot διακινώντας 17.884.374 και 12.984.757 μετοχές, αντιστοίχως. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 62,79 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 29,61 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 10 μετοχές, 104 πτωτικά και 13 παρέμειναν σταθερές. Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: TREK Development (+8,17%) και Μαθιός Πυρίμαχα (+4,09%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Elvalhalcor (-6,96%) και ΚΡΙ- ΚΡΙ (-6,46%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 9,1600 -0,43%

ΚΥΠΡΟΥ: 7,9400 -2,22%

METLEN: 40,7000 -1,64%

OPTIMA: 7,8500 -1,01%

ΤΙΤΑΝ: 42,9500 -2,05%

ALPHA BANK: 3,5200 -1,40%

AEGEAN AIRLINES: 13,2000 -3,51%

VIOHALCO: 9,9000 -1,79%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 23,4000 -2,34%

ΔΑΑ: 9,9800 -0,80%

ΔΕΗ: 16,7000 -1,30%

COCA COLA HBC: 41,1000 -1,01%

ΕΛΠΕ: 8,0900 -1,34%

ELVALHALCOR: 3,2100 -6,96%

ΕΘΝΙΚΗ: 12,6100 -3,74%

ΕΥΔΑΠ: 6,9300 -1,28%

EUROBANK: 3,3200 -3,54%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,9900 -3,05%

MOTOR OIL: 27,9000 -0,43%

JUMBO: 27,3000 -0,22%

ΟΛΠ: 41,4000 -0,96%

ΟΠΑΠ: 17,1000 -0,87%

ΟΤΕ: 16,7400 -0,48%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6,6600 -4,26%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 12,2200 αμετάβλητη


