Χρηματιστήριο Αθηνών: Ισχυρή πτώση για τον Γενικό Δείκτη στο κλείσιμο της συνεδρίασης

Με πτώση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με τον βασικό χρηματιστηριακό δείκτη να υποχωρεί κάτω από τις 2.100 μονάδες και να χάνει σχεδόν όλα τα κέρδη των δύο προηγούμενων ανοδικών συνεδριάσεων (+1,19%).

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση ξεχώρισαν οι μετοχές της Viohalco της Lamda Development και της Aktor, ενώ πιέστηκαν οι μετοχές της Eurobank, της Εθνικής και της Metlen. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.086,55 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1,01%. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 224,65 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 37.108.265 μετοχές. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 1,08%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε οριακά σε ποσοστό 0,04%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Viohalco (+2,87%), της Lamda Development (+1,56%), της Aktor (+1,41%) και της Motor Oil (+1,15%). Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Eurobank (-3,01%), της Εθνικής (-2,30%), της Metlen (-2,28%), της ΕΥΔΑΠ (-1,34%), της Alpha Bank (-1,18%) και της Πειραιώς (-1,01%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Πειραιώς και η Eurobank διακινώντας 7.006.167 και 6.163.715 μετοχές, αντιστοίχως. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 49,93 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 21,68 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 48 μετοχές, 58 πτωτικά και 21 παρέμειναν σταθερές. Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: ΥΚΝΟΤ Invest (+7,75%) και Εκτέρ (+6,18%). Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Βιοκαρπέτ (-3,16%) και Eurobank (-3,01%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 9,3500 +1,41%

ΚΥΠΡΟΥ: 7,9400 -0,50%

METLEN: 42,7800 -2,28%

OPTIMA: 7,6800 -0,65%

ΤΙΤΑΝ: 45,1000 -0,44%

ALPHA BANK: 3,4300 -1,18%

AEGEAN AIRLINES: 14,0400 -0,43%

VIOHALCO: 10,7600 +2,87%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 24,8200 -0,96%

ΔΑΑ: 10,0600 -0,79%

ΔΕΗ: 17,8000 +0,17%

COCA COLA HBC: 42,6800 -0,74%

ΕΛΠΕ: 8,4000 +0,18%

ELVALHALCOR: 3,4000 αμετάβλητη

ΕΘΝΙΚΗ: 13,3750 -2,30%

ΕΥΔΑΠ: 7,3500 -1,34%

EUROBANK: 3,4770 -3,01%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,1500 +1,56%

MOTOR OIL: 29,7800 +1,15%

JUMBO: 27,5000 +0,36%

ΟΛΠ: 40,9000 +0,74%

ΟΠΑΠ: 17,9200 -0,55%

ΟΤΕ: 17,4100 -0,51%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,0880 -1,01%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 12,4200 -0,48%