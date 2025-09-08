Αγορές

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε ο Γενικός Δείκτης

O Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.017,44 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,28%
Με μικρή υποχώρηση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή (8.9.2025) συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την αγορά να υποχωρεί κάτω από τις 2.020 μονάδες.

Ανοδικά κινούνται τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να επικεντρώνουν το ενδιαφέρον του στη Γαλλία που διεξάγεται η κρίσιμη ψηφοφορία στην Εθνοσυνέλευση για ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.017,44 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,28%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.034 μονάδες (+0,54%) και κατώτερη τιμή στις 2.004,81 μονάδες (-0,90%). Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 163,25 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 27.087.415 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,28%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε οριακά σε ποσοστό 0,03%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Jumbo (+3,43%), της Aegean Airlines (+1,77%), της Elvalhalcor (+1,17%), της Τιτάν (+1,10%) και της Κύπρου (+1,08%). Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Εθνικής (-2,78%), των ΕΛΠΕ (-2,36%), της Metlen (-1,88%) και της Eurobank (-1,32%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 5.273.514 και 5.189.293 μετοχές, αντιστοίχως. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 30,59 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 21,09 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 54 μετοχές, 52 πτωτικά και 18 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) (+9,38%) και Κυριακούλης (+7,55%). Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Foodlink (-3,50%) και Τζιρακιάν (-3,41%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 7,7900 -0,13%

ΚΥΠΡΟΥ: 7,4600 +1,08%

METLEN: 52,1500 -1,88%

OPTIMA: 7,7600 -0,13%

ΤΙΤΑΝ: 36,7000 +1,10%

ALPHA BANK: 3,5180 αμετάβλητη

AEGEAN AIRLINES: 13,8000 +1,77%

VIOHALCO: 6,3300 -0,16%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 22,0600 +0,46%

ΔΑΑ: 10,2900 -0,96%

ΔΕΗ: 14,2500 +0,71%

COCA COLA HBC: 43,2800 +0,60%

ΕΛΠΕ: 8,0850 -2,36%

ELVALHALCOR: 2,5850 +1,17%

ΕΘΝΙΚΗ: 11,8950 -2,78%

ΕΥΔΑΠ: 7,0200 -0,14%

EUROBANK: 3,1420 -1,32%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,9600 -0,71%

MOTOR OIL: 24,6000 +1,23%

JUMBO: 31,3400 +3,43%

ΟΛΠ: 44,0500 -0,68%

ΟΠΑΠ: 18,8700 +0,53%

ΟΤΕ: 16,1800 -0,68%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6,8300 -0,18%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 14,3800 αμετάβλητη

Αγορές
