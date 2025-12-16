Χρηματιστήριο Αθηνών: Με πτώση 0,99% έκλεισαν οι μετοχές

Πτωτικές τάσεις επικράτησαν στη σημερινή (16.12.2025) συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την αγορά να υποχωρεί κάτω από τις 2.090 μονάδες, ενώ ταυτόχρονα ανοδικά κινήθηκαν 42 μετοχές, 71 πτωτικά και 14 παρέμειναν σταθερές.

Η αξία των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανήλθε στα 448,57 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 237,93 εκατ. ευρώ αφορούσαν συναλλαγές σε πακέτα κυρίως στην Eurobank, ενώ διακινήθηκαν 99.690.415 μετοχές.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.086,50 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,99%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.085,87 μονάδες (-1,02%). Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 1,03%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,52%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Elvalhalcor (+2,63%), της Viohalco (+2,04%) και της Τιτάν (+1,50%). Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Eurobank (-4,40%), του ΟΛΠ (-1,72%), της Metlen (-1,67%) και του ΔΑΑ (-1,44%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 67.225.565 και 11.201.520 μετοχές, αντιστοίχως. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 234,56 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 38,21 εκατ. ευρώ.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Αττικές Εκδόσεις (+5,30%) και Eins (+4,57%). Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Eurobank (-4,40%) και Λανακάμ (κ) (-3,50%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 9,3500 -0,21%

ΚΥΠΡΟΥ: 7,9400 αμετάβλητη

METLEN: 41,2800 -1,67%

OPTIMA: 7,7800 -1,39%

ΤΙΤΑΝ: 47,4500 +1,50%

ALPHA BANK: 3,4150 -0,73%

AEGEAN AIRLINES: 14,1400 +0,28%

VIOHALCO: 12,0000 +2,04%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 25,0800 -0,48%

ΔΑΑ: 10,2400 -1,44%

ΔΕΗ: 18,0100 +0,61%

COCA COLA HBC: 42,4800 -0,28%

ΕΛΠΕ: 8,3200 -1,19%

ELVALHALCOR: 3,9000 +2,63%

ΕΘΝΙΚΗ: 13,1300 -1,20%

ΕΥΔΑΠ: 7,7500 -0,26%

EUROBANK: 3,4800 -4,40%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,0200 -0,99%

MOTOR OIL: 30,1800 -1,05%

JUMBO: 27,2400 -0,80%

ΟΛΠ: 40,0000 -1,72%

ΟΠΑΠ: 18,3900 -1,08%

ΟΤΕ: 16,9500 -0,64%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,0220 -0,59%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,1600 -0,75%