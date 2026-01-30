Αγορές

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πτωτικά έκλεισε ο Γενικός Δείκτης, με υψηλά κέρδη όμως κλείνει ο Ιανουάριος

O Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.314,88 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,85%
Το κτίριο του Χρηματιστηρίου Αθηνών
EUROKINISSI / ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΕΜΠΑΠΗΣ

Πτωτικές τάσεις επικράτησαν σήμερα (30.1.2026) στην τελευταία συνεδρίαση του Ιανουαρίου στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους επενδυτές να κατοχυρώνουν μέρος των υψηλών κερδών που έχουν καταγραφεί από τις αρχές του έτους.

Η αγορά πάντως έκλεισε τον πρώτο μήνα του έτους με υψηλά κέρδη 9,16%. O Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε στις 2.314,88 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,85%. Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε άνοδο σε ποσοστό 2,20%, συμπληρώνοντας επτά εβδομάδες ανόδου, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 9,16%. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 390,178 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 49.222.010 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,86%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί οριακά σε ποσοστό 0,04%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές των ΕΛΠΕ(+1,97%), της Coca Cola HBC (+1,24%), της Alpha Bank (+0,75%) και της ΕΥΔΑΠ (+0,42%). Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές Elvalhalcor (-3,74%), της Titan (-3,57%), της Metlen (-2,62%), της Εθνικής (-2,16%) και του ΟΠΑΠ (-1,96%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 12.105.721 και 9.648.350 μετοχές, αντιστοίχως. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 84,73 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 53,26 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 38 μετοχές, 69 πτωτικά και 20 παρέμειναν σταθερές. Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Fourlis (+3,76%) και Flexopack (+3,70%). Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Λανακάμ(κ) (-9,38%) και Λεβεντέρης(π) (-8,50%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 10,8800 αμετάβλητη

ΚΥΠΡΟΥ: 9,3400 -0,21%

METLEN: 46,0200 -2,62%

OPTIMA: 8,6600 -0,12%

ΤΙΤΑΝ: 56,7000 -3,57%

ALPHA BANK: 4,0500 +0,75%

AEGEAN AIRLINES: 14,9600 αμετάβλητη

VIOHALCO: 13,0000 -1,52%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 33,2400 -0,48%

ΔΑΑ: 11,3300 -1,56%

ΔΕΗ: 19,9600 -0,80%

COCA COLA HBC: 45,8800 +1,24%

ΕΛΠΕ: 9,0700 +1,97%

ELVALHALCOR: 4,6300 -3,74%

ΕΘΝΙΚΗ: 14,9150 -2,16%

ΕΥΔΑΠ: 7,2000 +0,42%

EUROBANK: 4,1350 -1,24%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,0800 -1,39%

MOTOR OIL: 33,9600 -0,06%

JUMBO: 25,0400 -0,32%

ΟΛΠ:39,8000 -1,24%

ΟΠΑΠ: 17,0000 -1,96%

ΟΤΕ: 15,7700 -0,63%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 8,5100 -1,55%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,5600 -1,45%

