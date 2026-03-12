Χρηματιστήριο Αθηνών: Σε «κατρακύλα» οι μετοχές με ισχυρές απώλειες 2,43%

«Βουτιά» σημείωσαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή (12.03.2026) συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εν μέσω πτωτικού κλίματος στις διεθνείς αγορές, στον απόηχο της νέας ισχυρής ανόδου των τιμών του πετρελαίου.
Η αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών υποχώρησε μετά από δύο ανοδικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο γενικός δείκτης κατέγραψε άνοδο 3,84%. Τι μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκαν οι τραπεζικές μετοχές.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.130,37 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 2,43%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.122,79 μονάδες (-2,78%).
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 317,23 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 47.998.304 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 2,61%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 1,60%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης άνοδο κατέγραψε μόνο η μετοχή της ΕΥΔΑΠ (+1,05%), ενώ η μετοχή της ΔΕΗ έκλεισε αμετάβλητη.
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Εθνικής (-5,21%), της Κύπρου (-4,92%), της Πειραιώς (-4,58%), της Optima Bank (-4,24%), της Alpha Bank (-4,09%), της Eurobank (-4,00%) και της Elvalhalcor (-3,27%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 13.785.103 και 11.486.307 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 51,02 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 48,31 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 18 μετοχές, 85 πτωτικά και 19 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Mermeren (+2,91%) και Moda Bango (+2,42%).
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Εθνική (-5,21%) και Κύπρου (-4,92%).
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
AKTOR:10,5000 -1,69%
ΚΥΠΡΟΥ:8,5000 -4,92%
METLEN:36,1200 -1,85%
OPTIMA:8,8000 -4,24%
ΤΙΤΑΝ: 45,0000 -1,96%
ALPHA BANK: 3,4000 -4,09%
AEGEAN AIRLINES: 12,0400 -2,90%
VIOHALCO: 14,0800 -1,95%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 34,9600 -0,11%
ΔΑΑ:10,8100 -0,64%
ΔΕΗ: 17,4000 αμετάβλητη
COCA COLA HBC:52,4500 -0,19%
ΕΛΠΕ: 9,10000 -0,49%
ELVALHALCOR: 3,8400 -0,26%
ΕΘΝΙΚΗ: 12,9050 -5,21%
ΕΥΔΑΠ: 8,6400 +1,05%
EUROBANK: 3,5000 -4,00%
LAMDA DEVELOPMENT: 6,2000 -2,52%
MOTOR OIL: 37,5000 -0,11%
JUMBO: 23,3200 -1,19%
ΟΛΠ:36,4500 -2,54%
ΟΠΑΠ: 14,7300 -1,54%
ΟΤΕ: 17,0300 -2,69%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,3000 -4,58%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,3600 -2,34%