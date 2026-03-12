Χρηματιστήριο Αθηνών: Σε «κατρακύλα» οι μετοχές με ισχυρές απώλειες 2,43%

«Βουτιά» σημείωσαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή (12.03.2026) συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εν μέσω πτωτικού κλίματος στις διεθνείς αγορές, στον απόηχο της νέας ισχυρής ανόδου των τιμών του πετρελαίου.

Η αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών υποχώρησε μετά από δύο ανοδικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο γενικός δείκτης κατέγραψε άνοδο 3,84%. Τι μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκαν οι τραπεζικές μετοχές.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.130,37 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 2,43%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.122,79 μονάδες (-2,78%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 317,23 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 47.998.304 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 2,61%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 1,60%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης άνοδο κατέγραψε μόνο η μετοχή της ΕΥΔΑΠ (+1,05%), ενώ η μετοχή της ΔΕΗ έκλεισε αμετάβλητη.

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Εθνικής (-5,21%), της Κύπρου (-4,92%), της Πειραιώς (-4,58%), της Optima Bank (-4,24%), της Alpha Bank (-4,09%), της Eurobank (-4,00%) και της Elvalhalcor (-3,27%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 13.785.103 και 11.486.307 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 51,02 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 48,31 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 18 μετοχές, 85 πτωτικά και 19 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Mermeren (+2,91%) και Moda Bango (+2,42%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Εθνική (-5,21%) και Κύπρου (-4,92%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:10,5000 -1,69%

ΚΥΠΡΟΥ:8,5000 -4,92%

METLEN:36,1200 -1,85%

OPTIMA:8,8000 -4,24%

ΤΙΤΑΝ: 45,0000 -1,96%

ALPHA BANK: 3,4000 -4,09%

AEGEAN AIRLINES: 12,0400 -2,90%

VIOHALCO: 14,0800 -1,95%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 34,9600 -0,11%

ΔΑΑ:10,8100 -0,64%

ΔΕΗ: 17,4000 αμετάβλητη

COCA COLA HBC:52,4500 -0,19%

ΕΛΠΕ: 9,10000 -0,49%

ELVALHALCOR: 3,8400 -0,26%

ΕΘΝΙΚΗ: 12,9050 -5,21%

ΕΥΔΑΠ: 8,6400 +1,05%

EUROBANK: 3,5000 -4,00%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,2000 -2,52%

MOTOR OIL: 37,5000 -0,11%

JUMBO: 23,3200 -1,19%

ΟΛΠ:36,4500 -2,54%

ΟΠΑΠ: 14,7300 -1,54%

ΟΤΕ: 17,0300 -2,69%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,3000 -4,58%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,3600 -2,34%