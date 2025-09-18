Αγορές

Χρηματιστήριο Αθηνών: Θετικά πρόσημα μετά από τρεις συνεδριάσεις

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε στις 2.027,04 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,39%
Το Χρηματιστήριο Αθηνών
Με ήπια άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή (18.9.2025) συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενώ ανοδικά κινούνται τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, στον απόηχο της χθεσινής μείωσης των επιτοκίων από τη Fed.

Η αγορά ανέκαμψε μετά από τρεις πτωτικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης είχε υποχωρήσει κατά 2,11%. Συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε στις 2.027,04 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,39%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.034,12 μονάδες (+0,74%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 184,35 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 30.696.988 μετοχές. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,40%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,17%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Jumbo (+1,86%), του ΟΠΑΠ (+1,64%), της ΔΕΗ (+0,93%) και του ΟΤΕ (+0,90%). Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΔΑΑ (-2,61%), του ΟΛΠ (-1,45%), της Coca Cola HBC (-0,86%) και των ΕΛΠΕ (-0,72%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 8.740.559 και 5.549.150 μετοχές, αντιστοίχως. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 29,65 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 22,89 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 54 μετοχές, 48 πτωτικά και 22 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Βογιατζόγλου Systems (+5,04%) και Flexopack (+4,94%). Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Δάϊος Πλαστικά (-7,88%) και Χαϊδεμένος (-5,88%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 8,0100 αμετάβλητη

ΚΥΠΡΟΥ: 7,5000 +0,27%

METLEN: 51,1500 +0,89%

OPTIMA: 8,4500 αμετάβλητη

ΤΙΤΑΝ: 36,2000 -0,69%

ALPHA BANK: 3,3800 +0,21%

AEGEAN AIRLINES: 13,6600 -0,29%

VIOHALCO: 6,9600 +0,87%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 22,8800 -0,17%

ΔΑΑ: 10,0800 -2,61%

ΔΕΗ: 14,1300 +0,93%

COCA COLA HBC: 41,3800 -0,86%

ΕΛΠΕ: 8,3100 -0,72%

ELVALHALCOR: 2,7700 +0,18%

ΕΘΝΙΚΗ: 11,9500 +0,84%

ΕΥΔΑΠ: 7.0800 -0,14%

EUROBANK: 3,2190 +0,59%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,3000 +0,83%

MOTOR OIL: 25,6000 -0,62%

JUMBO: 31,7200 +1,86%

ΟΛΠ: 44,0500 -1,45%

ΟΠΑΠ: 19,8000 +1,64%

ΟΤΕ: 16,8800 +0,90%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6,8640 -0,38%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,6000 αμετάβλητη

