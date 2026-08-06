Wall Street: «Φρένο» στα ρεκόρ έβαλαν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Μετά τα διαδοχικά ρεκόρ των προηγούμενων ημερών, οι βασικοί δείκτες της Wall Street σημείωσαν μικρές απώλειες στη συνεδρίαση της Πέμπτης (6.8.2026), με τους επενδυτές να συνεχίζουν να έχουν τα βλέμματα στραμμένα στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο στο Ιράν.

Το βλέμμα (και) της Wall Street είναι «καρφωμένο» στη Μέση Ανατολή, όπου τις προηγούμενες μέρες είχε αναπτυχθεί έντονη φημολογία για νέο γύρο ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, οι απειλές που εκτοξεύονται και από τις δύο πλευρές, δεν αφήνει ιδιαίτερα μεγάλα περιθώρια αισιοδοξίας για άμεσο τερματισμό του πολέμου.

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Στο ταμπλό, ο βιομηχανικός Dow Jones έκλεισε στο -0,85% στις 53.885,10 μονάδες, μια μέρα αφού είχε σημειώσει ιστορικά υψηλά. Ο ευρύτερος S&P 500 υποχώρησε ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με -0,18% στις 7.709,96 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq κατέγραψε ανεπαίσθητες απώλειες της τάξης του 0,06%στις 26.348,35 μονάδες.

Στην αγορά των αμερικανικών κρατικών ομολόγων οι πιέσεις επανήλθαν, οδηγώντας τις αποδόσεις υψηλότερα. Η απόδοση του 30ετούς ομολόγου ξεπέρασε ξανά το όριο του 5,2%, φτάνοντας στο 5,211%, ενώ η απόδοση του 10ετούς ανήλθε στο 4,668%.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα ιρανικών μέσων ενημέρωσης, η Τεχεράνη επιδιώκει να απαγορεύσει τη διέλευση αμερικανικών και ισραηλινών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ και να απαιτεί οικονομική αποζημίωση από χώρες που θεωρεί εχθρικές, στο πλαίσιο της προτεινόμενης συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ομάν.

Το Ιράν υποστηρίζει ότι η πλήρης επαναλειτουργία των Στενών προϋποθέτει την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, αλλά η κυβέρνηση Τραμπ δείχνει να πέφτει σε αντιφάσεις ως προς την στάση που τηρεί και τα όσα ζητά, καθώς οι απειλές βομβαρδισμών διαδέχονται τις συζητήσεις για διαπραγματεύσεις ακόμα και μέσα στην ίδια μέρα.