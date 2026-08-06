Χρηματιστήρια: Απώλειες στην Αθήνα – Ανοδικά οι ευρωαγορές, με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή

Πτωτικά έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση (6.8.2026) στο Euronext Athens για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, καθώς οι επενδυτές στο χρηματιστήριο της Αθήνας δεν πήραν ώθηση από τις θετικές εξελίξεις στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Euronext Athens ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στο -0,59% στις 2.608,44 μονάδες, ενώ συνολικά στο χρηματιστήριο της Αθήνας, 49 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, 59 καθοδικά και 20 παρέμειναν αμετάβλητες.

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Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 320,42 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 42.948.707 μετοχές. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,55%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,24%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Metlen (+2,88%), της Optima Bank (+2,05%), της Jumbo (+1,18%) και της Εθνικής (+1,05%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Viohalco (-4,37%), της ΔΕΗ (-4,07%), της Elvalhalcor (-3,12%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-2,79%) και του ΟΤΕ (-2,27%).

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Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 10.319.979 και 9.829.008 μετοχές, αντιστοίχως. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 46,59 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 43,66 εκατ. ευρώ.

Η Μέση Ανατολή «σηκώνει» την Ευρώπη

Θετικό πρόσημο καταγράφουν από το άνοιγμα της συνεδρίασης οι βασικοί ευρωπαϊκοί χρηματιστηριακοί δείκτες, με το επενδυτικό κλίμα να ενισχύεται από το ενδεχόμενο νέων ειρηνευτικών συνομιλιών ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ.

Στα ευρωπαϊκά ταμπλό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx σημειώνει κέρδη της τάξης του 0,39% στις 659,70 μονάδες, ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο βρίσκεται στο -0,03% στις 10,882 μονάδες. Ο DAX στη Φρανκφούρτη κινείται στο +0,32% στις 26,211 μονάδες, ο γαλλικός CAC βρίσκεται στο +0,81% στις 8,738 μονάδες. %. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο σημειώνει κέρδη της τάξης του 0,84% στις 893 μονάδες και ο ισπανικός IBEX 35 βρίσκεται στο +1,13% στις 20,061 μονάδες.