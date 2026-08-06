Το Χρηματιστήριο Αθηνών στο «πράσινο» – Ρεκόρ στην Ευρώπη

Ανοδικά κινούνται οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής (06.08.2026) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, Euronext Athens, με τις τράπεζες να επανακάμπτουν μετά τη χθεσινή πτώση.

Ανοδικά κινούνται και οι τιμές των μετοχών στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια, εκτός από αυτές στο Euronext Athens, καθώς οι προσοδκίες για άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ παραμένουν.

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Η αξία των συναλλαγών ξεπερνά τα 71 εκατ. ευρώ.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Metlen, η οποία φαίνεται να εκτοξεύεται μετά και τα αποτελέσματα του εξαμήνου, της Aktor και των ΕΛΠΕ.

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ, της Aegean Airlines, της Allwyn και της Πειραιώς.

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Ανοδικά κινούνται 53 μετοχές, 37 πτωτικά και 18 παραμένουν σταθερές.

Ρεκόρ με το «καλημέρα» στην Ευρώπη

Σε υψηλό επίπεδο ρεκόρ ανήλθαν οι ευρωπαϊκές μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών με τους επενδυτές να αξιολογούν τις προοπτικές μιας ειρηνευτικής συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν και την πρόοδο προς το εκ νέου άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει άνοδο μεγαλύτερη του 0,5%, με το CAC 40 στο Παρίσι να «σέρνει» τον χορό, καταγράφοντας άνοδο μεγαλύτερη του 0,7%.